Отключения света

Північний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 19:00:

  • Академіка Сахарова, 24-30, 40,44,
  • Бувалкіна Владислава, 73, 75, 75/1, 75/129, 75/16, 75/20,
  • Висоцького, 13-25.

Роботи до 20:00:

  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне селище, 4-12,
  • Праведників світу, 12-18/1,
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
  • пров. 1-й Ювілейний, 6,
  • пров. 7-й Наявний, 4-10,
  • пров. Любашовський, 1-19,
  • пров. Ширяєвський, 21,28,
  • пров. Севастопольський, 2-18.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Друга /Чорноморка/, 1-26,
  • Миколи Троїцького, 3Б,
  • Польова, 5-44,
  • Проектована, 6/1, 6/корп.9,
  • Садова, 1-8,
  • Симоненка, 2-30,
  • Сьома, 1,2, 3,
  • пров. 2-й Тупиковий, 3,13,17,
  • пров. Приморський, 4,4/10,4/5,
  • пров. Свободи, 51а, 31а,
  • Левітана, 123А.

Центральний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Балківська, 1-36,
  • Олексія Маркевича (Князівська), 2-17,
  • Зеленого Павла (Коблевська), 1-20,
  • Манежна, 2,
  • Мечникова, 2-30,
  • Ніжинська, 12,
  • Новосельського, 1-44,
  • Ольгієвська, 2-37,
  • Пастера, 1-18,
  • Сєченова, 3,7,9,
  • Скиданівська, 3-11,
  • Старопортофранківська, 5-41,
  • пров. 3-й Західний, 8-12,
  • пров. 4-й Західний, 11-15,
  • пров. Митракова, 1-13,
  • узвіз Ольгіївський, 2-10.

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