Отключения света

Северный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 19:00:

  • Академика Сахарова, 24-30, 40,44,
  • Бувалкина Владислава, 73, 75, 75/1, 75/129, 75/16, 75/20,
  • Высоцкого, 13-25.

Работы до 20:00:

  • Известковая, 1-47,
  • Известковый поселок, 4-12,
  • Праведников мира, 12-18/1,
  • переулок 1-й Известковый, 1-11а,
  • переулок 1-й Юбилейный, 6,
  • переулок 7-й Наличный, 4-10,
  • переулок Любашовский, 1-19,
  • переулок Ширяевский, 21,28,
  • переулок Севастопольский, 2-18.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Вторая /Черноморка/, 1-26,
  • Николая Троицкого, 3Б,
  • Полевая, 5-44,
  • Проектируемая, 6/1, 6/корп.9,
  • Садовая, 1-8,
  • Симоненко, 2-30,
  • Седьмая, 1,2, 3,
  • переулок 2-й Тупиковый, 3,13,17,
  • переулок Приморский, 4,4/10,4/5,
  • переулок Свободы, 51а, 31а,
  • Левитана, 123А.

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Балковская, 1-36,
  • Алексея Маркевича (Княжеская), 2-17,
  • Зеленого Павла (Коблевская), 1-20,
  • Манежная, 2, Мечникова, 2-30,
  • Нежинская, 12,
  • Новосельского, 1-44,
  • Ольгиевская, 2-37,
  • Пастера, 1-18,
  • Сеченова, 3,7,9,
  • Скидановская, 3-11,
  • Старопортофранковская, 5-41,
  • пер. 3-й Западный, 8-12,
  • переулок 4-й Западный, 11-15,
  • переулок Митракова, 1-13,
  • спуск Ольгиевский, 2-10.

 

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