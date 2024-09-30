Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 30 вересня

У понеділок, 30 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити проведуть день без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 9-а лінія на житловому масиві, 11 – 18а,
- 10-а лінія на житловому масиві, 4 – 18,
- 11-а лінія на житловому масиві, 7 – 16,
- 12-а лінія на житловому масиві, 14 – 18,
- вул. Керченська, 101 – 131,
- вул. Капітана Кузнєцова, 92 – 102,
- пров. 2-й Керченський, 1 – 15.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- вул. Ковальська, 19 – 55,
- вул. Старопортофранківська, 44 – 135,
- вул. Кіри Муратової (вул. Льва Товстого), 17, 19,
- вул. Спірідонивська, 12,14,15,17, 21,
- вул. Ніжинська, 64, 65, 66,72,
- вул. Тираспольська, 1, 3, 4, 6, 12,
- вул. Болгарська, 21 – 40,
- вул. Костецька (вул. Генерала Ватутіна), 22 – 34,
- вул. Костецька , 24, вул. Мечникова , 51, 114, 116,
- вул. Болгарська, 5 – 24,
- вул. Новосельського, 84 – 104,
- вул. Успенська, 72,
- пл. Віри Холодної, 1, 3,
- Преображенська, 27, 35а, 37.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- вул. Левітана, 123б
Роботи до 19.00:
- вул. Абрикосова, 4 – 105А,
- вул. Дубовий Гай, 2 – 57,
- вул. Бориса Едуардса (вул. Писарева), 28 – 40в,
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 3 – 8,
- вул. вул. Дачна, 4/2,
- вул. Лігінська (вул. Макаренка),
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Рівності, 84, 88-195,
- пров. Рівності,
- вул. Пшенична, 1 – 14,
- вул. Радісна, 1 – 30,
- вул. Святослава Ріхтера, 7 – 31а,
- вул. Столярського (вул. Сурикова), 40,
- пл. Б. Дерев’янка, 3,
- пров. Машинобудівний, 1а – 16,
- пров. Технічний, 4 – 15.