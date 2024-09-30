Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 30 сентября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 30 сентября

В понедельник, 30 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы проведут день без света.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а,
  • 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18,
  • 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16,
  • 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18,
  • ул. Керченская, 101 – 131,
  • ул. Капитана Кузнецова, 92 – 102,
  • пер. 2-й Керченский, 1 – 15.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Кузнечная, 19 – 55,
  • ул. Старопортофранковская, 44 – 135,
  • ул. Киры Муратовой (ул. Льва Толстого), 17, 19,
  • ул. Спиридоновская, 12, 14, 15, 17, 21,
  • ул. Нежинская, 64, 65, 66, 72,
  • ул. Тираспольская, 1, 3, 4, 6, 12,
  • ул. Болгарская, 21 – 40,
  • ул. Костецкая (ул. Генерала Ватутина), 22 – 34,
  • ул. Костецкая, 24,
  • ул. Мечникова, 51, 114, 116,
  • ул. Болгарская, 5 – 24,
  • ул. Новосельского, 84 – 104,
  • ул. Успенская, 72,
  • пл. Веры Холодной, 1, 3,
  • Преображенская, 27, 35а, 37.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • ул. Левитана, 123б

Работы до 19.00:

  • ул. Абрикосовая, 4 – 105А,
  • ул. Дубовая Роща, 2 – 57,
  • ул. Бориса Эдуардса (ул. Писарева), 28 – 40в,
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
  • пер. Янтарный, 3 – 8,
  • ул. ул. Дачная, 4/2,
  • ул. Лигинская (ул. Макаренко),
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Равенства, 84, 88-195,
  • пер. Ровно, ул. Пшеничная, 1 – 14,
  • ул. Радостная, 1 – 30,
  • ул. Святослава Рихтера, 7 – 31а,
  • ул. Столярского (ул. Сурикова), 40,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • пер. Машиностроительный, 1а – 16,
  • пер. Технический, 4 – 15
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua