Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 30 сентября

В понедельник, 30 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы проведут день без света.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а,
- 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18,
- 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16,
- 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18,
- ул. Керченская, 101 – 131,
- ул. Капитана Кузнецова, 92 – 102,
- пер. 2-й Керченский, 1 – 15.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- ул. Кузнечная, 19 – 55,
- ул. Старопортофранковская, 44 – 135,
- ул. Киры Муратовой (ул. Льва Толстого), 17, 19,
- ул. Спиридоновская, 12, 14, 15, 17, 21,
- ул. Нежинская, 64, 65, 66, 72,
- ул. Тираспольская, 1, 3, 4, 6, 12,
- ул. Болгарская, 21 – 40,
- ул. Костецкая (ул. Генерала Ватутина), 22 – 34,
- ул. Костецкая, 24,
- ул. Мечникова, 51, 114, 116,
- ул. Болгарская, 5 – 24,
- ул. Новосельского, 84 – 104,
- ул. Успенская, 72,
- пл. Веры Холодной, 1, 3,
- Преображенская, 27, 35а, 37.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- ул. Левитана, 123б
Работы до 19.00:
- ул. Абрикосовая, 4 – 105А,
- ул. Дубовая Роща, 2 – 57,
- ул. Бориса Эдуардса (ул. Писарева), 28 – 40в,
- Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
- пер. Янтарный, 3 – 8,
- ул. ул. Дачная, 4/2,
- ул. Лигинская (ул. Макаренко),
- ул. Рыболовная, 20,
- ул. Равенства, 84, 88-195,
- пер. Ровно, ул. Пшеничная, 1 – 14,
- ул. Радостная, 1 – 30,
- ул. Святослава Рихтера, 7 – 31а,
- ул. Столярского (ул. Сурикова), 40,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- пер. Машиностроительный, 1а – 16,
- пер. Технический, 4 – 15