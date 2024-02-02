Відключення світла в Одесі: які будинки знеструмлять 2 лютого

Сьогодні, 2 лютого, у зв’язку з плановими відключеннями, деякі одесити залишилися без електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Центральний РЕМ
Роботи до 18.00
- М.Арнаутська, 58-119,
- Преображенська, 27-85,
- Базарна, 67-118,
- Троїцька, 35-60,
- Ковальська, 4-59,
- Успенська, 52-129,
- Єврейська, 29-58,
- Тираспольська, 1-12,
- пров. Онілової, 3-26,
- сквер Старобазарний, 3-7,
- пр.Олександрівський, 3-41,
- Л.Товстого, 4-32,
- пл.Соборна, 1-14,
- пров. Нечипоренка, 4-15,
- Утьосова, 3-16,
- В.Арнаутська, 50-123,
- пров. Книжковий, 1-23,
- Заславського, 3-38,
- Спірідонивська, 6-28,
- пров. Успенський, 3-23,
- Челюскінців, 23,
- Старопортофранківська, 101-143,
- Ніжинська, 46-75,
- Жуковського, 27-36,
- Новощепний Ряд, 11-19,
- Пантелеймонівська, 76-95,
- пров. Асташкіна, 1,3,
- Коблевська, 36-46,
- пров. Покровський, 6-16,
- Мечникова, 92-100,
- Дігтярна, 7-39,
- пров. Лютеранський, 3-7,
- Новосельського, 69-110,
- Катерининська, 45-93,
- Старорізнична, 16-20,
- Садова, 16,
- узвіз Олійника, 6,
- пл. В.Холодної, 1,3,
- Б.Хмельницького, 4-14,
- Асташкіна, 1-25,
- Рішельєвська, 64-68,
Південний РЕМ
Роботи до 20.00
- Ак.Корольова, 5-7,
- Люстдорфська дор., 55-140.
Північний РЕМ
Роботи до 18.30
- Теплична, 3б,4а,
- Матроська, 2.
Роботи до 19.00
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- пров.Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелінський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.