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Відключення світла в Одесі: які будинки знеструмлять 2 лютого

Відключення світла в Одесі: які будинки знеструмлять 2 лютого

Сьогодні, 2 лютого, у зв’язку з плановими відключеннями, деякі одесити залишилися без електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Центральний РЕМ

Роботи до 18.00

  • М.Арнаутська, 58-119,
  • Преображенська, 27-85,
  • Базарна, 67-118,
  • Троїцька, 35-60,
  • Ковальська, 4-59,
  • Успенська, 52-129,
  • Єврейська, 29-58,
  • Тираспольська, 1-12,
  • пров. Онілової, 3-26,
  • сквер Старобазарний, 3-7,
  • пр.Олександрівський, 3-41,
  • Л.Товстого, 4-32,
  • пл.Соборна, 1-14,
  • пров. Нечипоренка, 4-15,
  • Утьосова, 3-16,
  • В.Арнаутська, 50-123,
  • пров. Книжковий, 1-23,
  • Заславського, 3-38,
  • Спірідонивська, 6-28,
  • пров. Успенський, 3-23,
  • Челюскінців, 23,
  • Старопортофранківська, 101-143,
  • Ніжинська, 46-75,
  • Жуковського, 27-36,
  • Новощепний Ряд, 11-19,
  • Пантелеймонівська, 76-95,
  • пров. Асташкіна, 1,3,
  • Коблевська, 36-46,
  • пров. Покровський, 6-16,
  • Мечникова, 92-100,
  • Дігтярна, 7-39,
  • пров. Лютеранський, 3-7,
  • Новосельського, 69-110,
  • Катерининська, 45-93,
  • Старорізнична, 16-20,
  • Садова, 16,
  • узвіз Олійника, 6,
  • пл. В.Холодної, 1,3,
  • Б.Хмельницького, 4-14,
  • Асташкіна, 1-25,
  • Рішельєвська, 64-68,

Південний РЕМ

Роботи до 20.00

  • Ак.Корольова, 5-7,
  • Люстдорфська дор., 55-140.

Північний РЕМ

Роботи до 18.30

  • Теплична, 3б,4а,
  • Матроська, 2.

Роботи до 19.00

  • пров. Л.Гінзбург, 5-43,
  • пров.Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак.Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелінський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.
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