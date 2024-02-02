Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе: какие дома обесточат 2 февраля

Отключение света в Одессе: какие дома обесточат 2 февраля

Сегодня, 2 февраля в связи с плановыми отключениями, некоторые одесситы остались без электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Центральный РЭС

Работы до 18.00

  • М.Арнаутская, 58-119,
  • Преображенская, 27-85,
  • Базарная, 67-118,
  • Троицкая, 35-60,
  • Ковальская, 4-59,
  • Успенская, 52-129,
  • Еврейская, 29-58,
  • Тираспольская, 1-12,
  • пер. Ониловой, 3-26,
  • сквер Старобазарный, 3-7,
  • пр. Александровский, 3-41,
  • Л.Товстого, 4-32,
  • пл.Соборная, 1-14,
  • переулок Нечипоренко, 4-15,
  • Утесова, 3-16,
  • В.Арнаутская, 50-123,
  • переулок Книжный, 1-23,
  • Заславского, 3-38,
  • Спиридоновская, 6-28,
  • пер. Успенский, 3-23,
  • Челюскинцев, 23,
  • Старопортофранковская, 101-143,
  • Нежинская, 46-75,
  • Жуковского, 27-36,
  • Новощепной Ряд, 11-19,
  • Пантелеймоновская, 76-95,
  • пер. Асташкина, 1,3,
  • Коблевская, 36-46,
  • пер. Покровский, 6-16,
  • Мечникова, 92-100,
  • Дегтярная, 7-39,
  • переулок Лютеранский, 3-7,
  • Новосельского, 69-110,
  • Екатерининская, 45-93,
  • Старорезничная, 16-20,
  • Садовая, 16,
  • спуск Олейника, 6,
  • пл. В.Холодной, 1,3,
  • Б.Хмельницкого, 4-14,
  • Асташкина, 1-25,
  • Ришельевская, 64-68,

Южный РЭС

Работы до 20.00

  • Ак.Королева, 5-7,
  • Люстдорфская дор., 55-140.

Северный РЭС

Работы до 18.30

  • Тепличная, 3б,4а,
  • Матросская, 2.

Работы до 19.00

  • пер. Л.Гинзбург, 5-43,
  • пер.Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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