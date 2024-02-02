Отключение света в Одессе: какие дома обесточат 2 февраля

Отключение света в Одессе 31 января: адреса Сегодня, 31 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера. ПОДРОБНЕЕ

Отключение света в Одессе 29 января: список адресов В понедельник, 29 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера. ПОДРОБНЕЕ