Отключение света в Одессе: какие дома обесточат 2 февраля

Сегодня, 2 февраля в связи с плановыми отключениями, некоторые одесситы остались без электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Центральный РЭС
Работы до 18.00
- М.Арнаутская, 58-119,
- Преображенская, 27-85,
- Базарная, 67-118,
- Троицкая, 35-60,
- Ковальская, 4-59,
- Успенская, 52-129,
- Еврейская, 29-58,
- Тираспольская, 1-12,
- пер. Ониловой, 3-26,
- сквер Старобазарный, 3-7,
- пр. Александровский, 3-41,
- Л.Товстого, 4-32,
- пл.Соборная, 1-14,
- переулок Нечипоренко, 4-15,
- Утесова, 3-16,
- В.Арнаутская, 50-123,
- переулок Книжный, 1-23,
- Заславского, 3-38,
- Спиридоновская, 6-28,
- пер. Успенский, 3-23,
- Челюскинцев, 23,
- Старопортофранковская, 101-143,
- Нежинская, 46-75,
- Жуковского, 27-36,
- Новощепной Ряд, 11-19,
- Пантелеймоновская, 76-95,
- пер. Асташкина, 1,3,
- Коблевская, 36-46,
- пер. Покровский, 6-16,
- Мечникова, 92-100,
- Дегтярная, 7-39,
- переулок Лютеранский, 3-7,
- Новосельского, 69-110,
- Екатерининская, 45-93,
- Старорезничная, 16-20,
- Садовая, 16,
- спуск Олейника, 6,
- пл. В.Холодной, 1,3,
- Б.Хмельницкого, 4-14,
- Асташкина, 1-25,
- Ришельевская, 64-68,
Южный РЭС
Работы до 20.00
- Ак.Королева, 5-7,
- Люстдорфская дор., 55-140.
Северный РЭС
Работы до 18.30
- Тепличная, 3б,4а,
- Матросская, 2.
Работы до 19.00
- пер. Л.Гинзбург, 5-43,
- пер.Оранжерейный, 18-43,
- Хуторская, 15-105,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.