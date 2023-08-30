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Відключення світла в Одесі 30 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі 30 серпня: адреси

Сьогодні, 30 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста залишилась без електропостачання. Деякі абоненти Центрального РЕМу залишатимуться сьогодні без світла до 22 години вечора.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Академіка Панкратової, 1- 31А,
  • В. Хавкіна, 1-31,
  • Кругова, 10Б- 58,
  • Хутірська, 15-71
  • Геологічна вул. 9, 9А, 23А,
  • Степова, 1-3.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • 2-й Західний провулок, 2, 226,
  • 3-й Західний провулок, 8, 10, 12, 255,
  • 4-й Західний провулок, 11, 13, 15,
  • А.Бучми, 3- 29, Ангарська, 1-37,
  • Балківська, 24- 34,
  • Бородінська, 104- 153,
  • Бородінський провулок, 3-9,
  • Братська, 1- 14
  • Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94,
  • Дунайська, 1- 36,
  • Казанська, 1-25,
  • Катерининська, 1- 9/15,
  • Катерининська площа, 5, 9,
  • Князівська, 2- 11,
  • Курганська, 1- 20,
  • Ланжеронівська, 8- 24А,
  • Магістральна, 84-122,
  • Мечникова, 2/1,
  • М.Аркаса, 81В-164,
  • Новосельського, 1-12,
  • Обсерваторний провулок, 1- 9,
  • Озерна, 1- 13,
  • Пастера, 1/3, 2, 4,
  • Патріотична, 107-160,
  • П. Лещенка, 2-107,
  • Рішельєвська, 4,
  • Чайковського провулок, 9- 19

Роботи триватимуть до 22.00:

  • 1-а Проєктована, 7-20,
  • 1-й Житомирський провулок, 1, 3,
  • 2-й Другої вулиці провулок, 1- 12,
  • 2-й Шостої вулиці провулок, 1- 8А,
  • 3-й Житомирський провулок, 1- 6,
  • 4-й Житомирський провулок, 2- 24,
  • 5-а Вулиця, 1- 24,
  • 6-а Вулиця, 1-25,
  • Академіка Гаркавого, 1- 48А,
  • Амурська, 5, 5/2,
  • Вчительська, 1- 27А,
  • Гайова, 1-23,
  • Дальня, 1-32,
  • Житомирська, 3- 44,
  • Житомирський провулок, 3, 5,
  • Капітана Гаврікова, 1- 16,
  • Кутова, 1- 27,
  • Літакова, 1-18б,
  • Овідіопольська, 13-45,
  • Овідіопольський провулок, 1-7,
  • Перший 6-ї вулиці провулок, 1А-10А,
  • Прирейкова, 1- 38,
  • Проєктована 1- 20,
  • Путьова, 44- 48,
  • Стеклова, 2- 43,
  • С.Разіна, 66- 70,
  • Тираспольська, 1-24А,
  • Тираспольське шосе, 24,
  • Умова, 2-49.

Раніше “Одеське життя” розповідало, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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