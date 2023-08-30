Відключення світла в Одесі 30 серпня: адреси

Сьогодні, 30 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста залишилась без електропостачання. Деякі абоненти Центрального РЕМу залишатимуться сьогодні без світла до 22 години вечора.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Академіка Панкратової, 1- 31А,
- В. Хавкіна, 1-31,
- Кругова, 10Б- 58,
- Хутірська, 15-71
- Геологічна вул. 9, 9А, 23А,
- Степова, 1-3.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- 2-й Західний провулок, 2, 226,
- 3-й Західний провулок, 8, 10, 12, 255,
- 4-й Західний провулок, 11, 13, 15,
- А.Бучми, 3- 29, Ангарська, 1-37,
- Балківська, 24- 34,
- Бородінська, 104- 153,
- Бородінський провулок, 3-9,
- Братська, 1- 14
- Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94,
- Дунайська, 1- 36,
- Казанська, 1-25,
- Катерининська, 1- 9/15,
- Катерининська площа, 5, 9,
- Князівська, 2- 11,
- Курганська, 1- 20,
- Ланжеронівська, 8- 24А,
- Магістральна, 84-122,
- Мечникова, 2/1,
- М.Аркаса, 81В-164,
- Новосельського, 1-12,
- Обсерваторний провулок, 1- 9,
- Озерна, 1- 13,
- Пастера, 1/3, 2, 4,
- Патріотична, 107-160,
- П. Лещенка, 2-107,
- Рішельєвська, 4,
- Чайковського провулок, 9- 19
Роботи триватимуть до 22.00:
- 1-а Проєктована, 7-20,
- 1-й Житомирський провулок, 1, 3,
- 2-й Другої вулиці провулок, 1- 12,
- 2-й Шостої вулиці провулок, 1- 8А,
- 3-й Житомирський провулок, 1- 6,
- 4-й Житомирський провулок, 2- 24,
- 5-а Вулиця, 1- 24,
- 6-а Вулиця, 1-25,
- Академіка Гаркавого, 1- 48А,
- Амурська, 5, 5/2,
- Вчительська, 1- 27А,
- Гайова, 1-23,
- Дальня, 1-32,
- Житомирська, 3- 44,
- Житомирський провулок, 3, 5,
- Капітана Гаврікова, 1- 16,
- Кутова, 1- 27,
- Літакова, 1-18б,
- Овідіопольська, 13-45,
- Овідіопольський провулок, 1-7,
- Перший 6-ї вулиці провулок, 1А-10А,
- Прирейкова, 1- 38,
- Проєктована 1- 20,
- Путьова, 44- 48,
- Стеклова, 2- 43,
- С.Разіна, 66- 70,
- Тираспольська, 1-24А,
- Тираспольське шосе, 24,
- Умова, 2-49.
Раніше “Одеське життя” розповідало, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.