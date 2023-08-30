Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 30 августа: адреса

Отключение света в Одессе 30 августа: адреса

Сегодня, 30 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения. Некоторые абоненты Центрального РЭСа будут оставаться сегодня без света до 22 часов вечера.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Академика Панкратовой, 1-31А,
  • В. Хавкина, 1-31,
  • Круговая, 10Б-58,
  • Хуторская, 15-71
  • Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
  • Степовая, 1-3.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • 2-й Западный переулок, 2, 226,
  • 3-й Западный переулок, 8, 10, 12, 255,
  • 4-й Западный переулок, 11, 13, 15,
  • А.Бучмы, 3-29, Ангарская, 1-37,
  • Балковская, 24-34,
  • Бородинская, 104-153,
  • Бородинский переулок, 3-9,
  • Братская, 1-14
  • Большая Арнаутская, 86, 86а, 92, 92/94,
  • Дунайская, 1-36,
  • Казанская, 1-25,
  • Екатерининская, 1-9/15,
  • Екатерининская площадь, 5, 9,
  • Княжеская, 2-11,
  • Курганская, 1-20,
  • Ланжероновская, 8-24А,
  • Магистральная, 84-122,
  • Мечникова, 2/1,
  • Н.Аркаса, 81В-164,
  • Новосельского, 1-12,
  • Обсерваторный переулок, 1-9,
  • Озерная, 1-13,
  • Пастера, 1/3, 2, 4,
  • Патриотическая, 107-160,
  • П. Лещенко, 2-107,
  • Ришельевская, 4,
  • Чайковского переулок, 9-19

Работы продлятся до 22.00:

  • 1-я Проектируемая, 7-20,
  • 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
  • 2-й Второй улице переулок, 1-12,
  • 2-й Шестой улице переулок, 1-8А,
  • 3-й Житомирский переулок, 1-6,
  • 4-й Житомирский переулок, 2-24,
  • 5-я Улица, 1-24,
  • 6-я Улица, 1-25,
  • Академика Гаркавого, 1-48А,
  • Амурская, 5, 5/2,
  • Учительская, 1-27А,
  • Рощевая, 1-23,
  • Дальняя, 1-32,
  • Житомирская, 3-44,
  • Житомирский переулок, 3, 5,
  • Капитана Гаврикова, 1-16,
  • Угловая, 1-27,
  • Самолетная, 1-18б,
  • Овидиопольская, 13-45,
  • Овидиопольский переулок, 1-7,
  • Первый 6-й улице переулок, 1А-10А,
  • Прирейковая, 1-38,
  • Проектируемая 1-20,
  • Путевая, 44-48,
  • Стеклова, 2-43,
  • С.Разина, 66-70,
  • Тираспольская, 1-24А,
  • Тираспольское шоссе, 24
  • Умова, 2-49.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. О компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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