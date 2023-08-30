Отключение света в Одессе 30 августа: адреса

Сегодня, 30 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения. Некоторые абоненты Центрального РЭСа будут оставаться сегодня без света до 22 часов вечера.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Академика Панкратовой, 1-31А,
- В. Хавкина, 1-31,
- Круговая, 10Б-58,
- Хуторская, 15-71
- Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
- Степовая, 1-3.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- 2-й Западный переулок, 2, 226,
- 3-й Западный переулок, 8, 10, 12, 255,
- 4-й Западный переулок, 11, 13, 15,
- А.Бучмы, 3-29, Ангарская, 1-37,
- Балковская, 24-34,
- Бородинская, 104-153,
- Бородинский переулок, 3-9,
- Братская, 1-14
- Большая Арнаутская, 86, 86а, 92, 92/94,
- Дунайская, 1-36,
- Казанская, 1-25,
- Екатерининская, 1-9/15,
- Екатерининская площадь, 5, 9,
- Княжеская, 2-11,
- Курганская, 1-20,
- Ланжероновская, 8-24А,
- Магистральная, 84-122,
- Мечникова, 2/1,
- Н.Аркаса, 81В-164,
- Новосельского, 1-12,
- Обсерваторный переулок, 1-9,
- Озерная, 1-13,
- Пастера, 1/3, 2, 4,
- Патриотическая, 107-160,
- П. Лещенко, 2-107,
- Ришельевская, 4,
- Чайковского переулок, 9-19
Работы продлятся до 22.00:
- 1-я Проектируемая, 7-20,
- 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
- 2-й Второй улице переулок, 1-12,
- 2-й Шестой улице переулок, 1-8А,
- 3-й Житомирский переулок, 1-6,
- 4-й Житомирский переулок, 2-24,
- 5-я Улица, 1-24,
- 6-я Улица, 1-25,
- Академика Гаркавого, 1-48А,
- Амурская, 5, 5/2,
- Учительская, 1-27А,
- Рощевая, 1-23,
- Дальняя, 1-32,
- Житомирская, 3-44,
- Житомирский переулок, 3, 5,
- Капитана Гаврикова, 1-16,
- Угловая, 1-27,
- Самолетная, 1-18б,
- Овидиопольская, 13-45,
- Овидиопольский переулок, 1-7,
- Первый 6-й улице переулок, 1А-10А,
- Прирейковая, 1-38,
- Проектируемая 1-20,
- Путевая, 44-48,
- Стеклова, 2-43,
- С.Разина, 66-70,
- Тираспольская, 1-24А,
- Тираспольское шоссе, 24
- Умова, 2-49.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.