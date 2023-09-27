Відключення світла в Одесі 27 вересня: список адрес

У ДТЕК “Одеські електромережі” на 27 вересня заплановано проведення ремонтних робіт. Ряд споживачів залишилися без світла на весь день.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- пр.-кт Свободи,32,36
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 14:30:
- 1-а Ползунова вул.,1-24Г,1-й
- Ползунова пров.6, 24Б,
- Бородінська вул.26-79д,
- Горизонтальна вул. 10-60,
- Магістральна вул.,56, 58, 58А,
- Миколи Аркаса вул.,37А-74,
- Нескучна вул.,11-55,
- Патріотична вул. 25-76,
- Петра Лещенка вул.,24-102,
- Північна вул.,11-44,
- Ползунова вул.,1-7,
- Учнівська вул.,43а, 57, 59, 61,
- Чернівецький пров.21-40
- Чумацька вул.,103
Роботи триватимуть до 17:00:
- вул. Генуезька,24д
Роботи триватимуть до 19:00:
- Буніна вул.,1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
- Василя Жуковського вул.,2, 4, 5,
- Деволанівський узвіз,17,
- Єврейська вул.,2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32,
- Жуковського вул.,2,
- Канатна вул. 26А,28,28/3,
- Карантинна вул.,2, 17,
- Катерининська вул.,.39, 39/18,
- Комітетська вул.,1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
- М’ясоєдовська вул.,1-14,
- Прохоровська вул.2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,
- Серединський Сквер вул.,3, 3А,
- Середня вул.,1.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Михайла Грушевського вул.,50а, 52,
- Сергія Ядова вул.,61, 61А, 61Б, 63, 63а.
Роботи триватимуть до 19:00:
- 5-й Деревообробний пров.,3а-141,
- Академіка Панкратової вул.1-31а,
- Володимира Хавкіна вул.,1-31,
Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
- Кругова вул.,1-58,
- Круговий пров.1А-13,
- Матроська вул.,2,
- Мічурина вул. 19, 19А,
- Степова вул.,1А-31,
- Теплична вул.,3Б, 4А,
- Хутірська вул.,15-71,
- Шахтинский пров.,18-34,
Шебелінський пров.,13А-27.
Але навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.