Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 27 вересня: список адрес

Відключення світла в Одесі 27 вересня: список адрес

У ДТЕК “Одеські електромережі” на 27 вересня заплановано проведення ремонтних робіт. Ряд споживачів залишилися без світла на весь день.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • пр.-кт Свободи,32,36

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 14:30:

  • 1-а Ползунова вул.,1-24Г,1-й
  • Ползунова пров.6, 24Б,
  • Бородінська вул.26-79д,
  • Горизонтальна вул. 10-60,
  • Магістральна вул.,56, 58, 58А,
  • Миколи Аркаса вул.,37А-74,
  • Нескучна вул.,11-55,
  • Патріотична вул. 25-76,
  • Петра Лещенка вул.,24-102,
  • Північна вул.,11-44,
  • Ползунова вул.,1-7,
  • Учнівська вул.,43а, 57, 59, 61,
  • Чернівецький пров.21-40
  • Чумацька вул.,103

Роботи триватимуть до 17:00:

  • вул. Генуезька,24д

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Буніна вул.,1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
  • Василя Жуковського вул.,2, 4, 5,
  • Деволанівський узвіз,17,
  • Єврейська вул.,2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32,
  • Жуковського вул.,2,
  • Канатна вул. 26А,28,28/3,
  • Карантинна вул.,2, 17,
  • Катерининська вул.,.39, 39/18,
  • Комітетська вул.,1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
  • М’ясоєдовська вул.,1-14,
  • Прохоровська вул.2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,
  • Серединський Сквер  вул.,3, 3А,
  • Середня вул.,1.

Північний  РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Михайла Грушевського вул.,50а, 52,
  • Сергія Ядова вул.,61, 61А, 61Б, 63, 63а.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • 5-й Деревообробний пров.,3а-141,
  • Академіка Панкратової вул.1-31а,
  • Володимира Хавкіна вул.,1-31,
    Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
  • Кругова вул.,1-58,
  • Круговий пров.1А-13,
  • Матроська вул.,2,
  • Мічурина вул. 19, 19А,
  • Степова вул.,1А-31,
  • Теплична вул.,3Б, 4А,
  • Хутірська вул.,15-71,
  • Шахтинский пров.,18-34,
    Шебелінський пров.,13А-27.

Але навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати