Отключение света в Одессе 27 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» на 27 сентября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.
Южный РЭС
Работы будут продолжаться до 19:00:
- пр-кт Свободы,32,36
Центральный РЭС
Работы продлятся до 14:30:
- 1-я Ползунова ул.,1-24Г,
- 1-й Ползунова пер.6, 24Б,
- Бородинская ул.26-79д,
- Горизонтальная ул. 10-60,
- Магистральная ул., 56, 58, 58А,
- Николая Аркаса ул., 37А-74,
- Нескучная ул., 11-55,
- Патриотическая ул. 25-76,
- Петра Лещенко ул., 24-102,
- Северная ул., 11-44,
- Ползунова ул., 1-7,
- Ученическая ул., 43а, 57, 59, 61,
- Черновицкий пер. 21-40
- Млечная ул.,103
Работы продлятся до 17:00:
- ул. Генуэзская,24д
Работы будут продолжаться до 19:00:
- Бунина ул., 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
- Василия Жуковского ул., 2, 4, 5,
- Деволановский спуск, 17,
- Еврейская ул. , 4а, 28, 30, 32,
- Жуковского ул., 2,
- Канатная ул. 26А,28,28/3,
- Карантинная ул.,2, 17,
- Екатерининская ул.,.39, 39/18,
- Комитетская ул.,1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
- Мясоедовская ул.,1-14,
- Прохоровская ул.2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,
- Серединский Сквер ул.,3, 3А,
- Средняя ул. .,1.
Северный РЕМ
Работы продлятся до 17:00:
- Михаила Грушевского ул., 50а, 52,
- Сергея Ядова ул., 61, 61А, 61Б, 63, 63а.
Работы будут продолжаться до 19:00:
- 5-й Деревообрабатывающий пер.,3а-141,
- Академика Панкратовой ул.1-31а,
- Владимира Хавкина ул.,1-31,
- Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
- Круговая ул.,1-58,
- Круговой пер.1А-13,
- Матросская ул.,2,
- Мичурина ул. 19, 19А,
- Степная ул.,1А-31,
- Тепличная ул.,3Б, 4А,
- Хуторская ул.,15-71,
- Шахтинский пер.,18-34,
- Шебелинский пер., 13А-27.
Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.