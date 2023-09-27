Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 27 сентября: список адресов

Отключение света в Одессе 27 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» на 27 сентября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.

Южный РЭС

Работы будут продолжаться до 19:00:

  • пр-кт Свободы,32,36

Центральный РЭС

Работы продлятся до 14:30:

  • 1-я Ползунова ул.,1-24Г,
  • 1-й Ползунова пер.6, 24Б,
  • Бородинская ул.26-79д,
  • Горизонтальная ул. 10-60,
  • Магистральная ул., 56, 58, 58А,
  • Николая Аркаса ул., 37А-74,
  • Нескучная ул., 11-55,
  • Патриотическая ул. 25-76,
  • Петра Лещенко ул., 24-102,
  • Северная ул., 11-44,
  • Ползунова ул., 1-7,
  • Ученическая ул., 43а, 57, 59, 61,
  • Черновицкий пер. 21-40
  • Млечная ул.,103

Работы продлятся до 17:00:

  • ул. Генуэзская,24д

Работы будут продолжаться до 19:00:

  • Бунина ул., 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
  • Василия Жуковского ул., 2, 4, 5,
  • Деволановский спуск, 17,
  • Еврейская ул. , 4а, 28, 30, 32,
  • Жуковского ул., 2,
  • Канатная ул. 26А,28,28/3,
  • Карантинная ул.,2, 17,
  • Екатерининская ул.,.39, 39/18,
  • Комитетская ул.,1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
  • Мясоедовская ул.,1-14,
  • Прохоровская ул.2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,
  • Серединский Сквер ул.,3, 3А,
  • Средняя ул. .,1.

Северный  РЕМ

Работы продлятся до 17:00:

  • Михаила Грушевского ул., 50а, 52,
  • Сергея Ядова ул., 61, 61А, 61Б, 63, 63а.

Работы будут продолжаться до 19:00:

  • 5-й Деревообрабатывающий пер.,3а-141,
  • Академика Панкратовой ул.1-31а,
  • Владимира Хавкина ул.,1-31,
  • Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
  • Круговая ул.,1-58,
  • Круговой пер.1А-13,
  • Матросская ул.,2,
  • Мичурина ул. 19, 19А,
  • Степная ул.,1А-31,
  • Тепличная ул.,3Б, 4А,
  • Хуторская ул.,15-71,
  • Шахтинский пер.,18-34,
  • Шебелинский пер., 13А-27.

Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить