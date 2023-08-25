Відключення світла в Одесі 25 серпня: адреси

Сьогодні, 25 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи в місті. Частина вулиць Одеси залишилася без електропостачання.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 16:00:
- Балківська вул., 143А,
- Велика Арнаутська вул., 86, 86а, 92, 92/94.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18:00:
- 1-й Ювілейний пров., 1А-12,
- 2-й Ювілейний пров., 2-14,
- Куниці, 1-12,
- Одеський пров., 3-15,
- Проценка, 11-19,
- Романа Шухевича, 1-10,
- Сергія Ядова, 1-47,
- Соціальна, 3-24А
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Панкратової, 1-31А,
- Володимира Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9-23А,
- Кругова, 10Б-58,
- Степова, 1-31,
- Хутірська, 15-71.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 16:00:
- Інглезі, 1, 3, 3А.
В Одесі пропонують послугу підключення інтернету, який працює без світла. Раніше ми розповідали про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість. Дізнатися інформацію можна, перейшовши за посилання вище.