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Відключення світла в Одесі 25 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі 25 серпня: адреси

Сьогодні, 25 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи в місті. Частина вулиць Одеси залишилася без електропостачання.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 16:00:

  • Балківська вул., 143А,
  • Велика Арнаутська вул., 86, 86а, 92, 92/94.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:00:

  • 1-й Ювілейний пров., 1А-12,
  • 2-й Ювілейний пров., 2-14,
  • Куниці, 1-12,
  • Одеський пров., 3-15,
  • Проценка, 11-19,
  • Романа Шухевича, 1-10,
  • Сергія Ядова, 1-47,
  • Соціальна, 3-24А

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Академіка Панкратової, 1-31А,
  • Володимира Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9-23А,
  • Кругова, 10Б-58,
  • Степова, 1-31,
  • Хутірська, 15-71.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 16:00:

  • Інглезі, 1, 3, 3А.

В Одесі пропонують послугу підключення інтернету, який працює без світла. Раніше ми розповідали про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість. Дізнатися інформацію можна, перейшовши за посилання вище.

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