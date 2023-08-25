Отключение света в Одессе 25 августа: адреса

Сегодня, 25 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы в городе. Часть улиц Одессы осталась без электроснабжения.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 16:00:
- Балковская ул., 143А,
- Большая Арнаутская ул., 86, 86а, 92, 92/94.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18:00:
- 1-й Юбилейный пер., 1А-12,
- 2-й Юбилейный пер., 2-14,
- Куницы, 1-12,
- Одесский пер., 3-15,
- Проценка, 11-19,
- Романа Шухевича, 1-10,
- Сергея Ядова, 1-47,
- Социальная, 3-24А
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Панкратовой, 1-31А,
- Владимира Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9-23А,
- Круговая, 10Б-58,
- Степовая, 1-31,
- Хуторская, 15-71.
Южный РЭС
Работы продлятся до 16:00:
- Инглези, 1, 3, 3А.
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