Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 25 августа: адреса

Отключение света в Одессе 25 августа: адреса

Сегодня, 25 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы в городе. Часть улиц Одессы осталась без электроснабжения.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 16:00:

  • Балковская ул., 143А,
  • Большая Арнаутская ул., 86, 86а, 92, 92/94.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18:00:

  • 1-й Юбилейный пер., 1А-12,
  • 2-й Юбилейный пер., 2-14,
  • Куницы, 1-12,
  • Одесский пер., 3-15,
  • Проценка, 11-19,
  • Романа Шухевича, 1-10,
  • Сергея Ядова, 1-47,
  • Социальная, 3-24А

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Панкратовой, 1-31А,
  • Владимира Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9-23А,
  • Круговая, 10Б-58,
  • Степовая, 1-31,
  • Хуторская, 15-71.

Южный РЭС

Работы продлятся до 16:00:

  • Инглези, 1, 3, 3А.

В Одессе предлагают услугу подключения интернета, который работает без света. Ранее мы рассказывали о компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и его стоимость. Узнать информацию можно, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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