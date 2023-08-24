Відключення світла в Одесі 24 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі 24 серпня: адреси

Сьогодні, 24 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста залишилась без електропостачання.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Балківська, 21, 23, 25, 27,
  • Головківська, 42, 50, 50/1,
  • Скиданівська, 4, 7/11, 7-11, 8.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:00:

  • 10-а Пересипська, 11-17,
  • 1-а Пересипська, 2-24,
  • 1-й Пересипський пров., 1/1,
  • 2-а Пересипська, 3-30,
  • 4-а Пересипська, 1-28,
  • 5-а Пересипська, 2-35,
  • 9-а Пересипська, 3-14А,
  • Балтська дорога, 8- 30,
  • Долинська, 3-13,
  • Отамана Головатого, 102,
  • Чорноморського козацтва, 88-173/1.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:00:

  • Архітекторська, 12-16/1,
  • 2-й Новгородський пров., 1А-14,
  • 2-й Юннатів пров., 1-8,
  • 3-й Тимірязєва пров., 1А-14,
  • 3-й Юннатів пров., 1-10,
  • 5-й Тимірязєва пров., 1-10,
  • Довга вул., 88А-123/2,
  • Костанді, 68-129,
  • Левітана, 59, 61,
  • Львівська, 29в-78а,
  • Люстдорфська дорога, 129-179А корп.1,
  • Новгородська, 1- 53а,
  • Новгородський пров., 2-12,
  • Сумська, 65а,
  • Тимірязєва, 53-102,
  • Трудовий пров., 1-8,
  • Шишкіна вул., 51-63А,
  • Шолохова, 1-12.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Академіка Вільямса, 64,
  • Корольова академіка, 92-94,
  • Левітана, 103-105, 108.

“Одеське життя” раніше розповідало, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, можна дізнатися за посиланням вище

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