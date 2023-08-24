Відключення світла в Одесі 24 серпня: адреси

Сьогодні, 24 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста залишилась без електропостачання.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Балківська, 21, 23, 25, 27,
- Головківська, 42, 50, 50/1,
- Скиданівська, 4, 7/11, 7-11, 8.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18:00:
- 10-а Пересипська, 11-17,
- 1-а Пересипська, 2-24,
- 1-й Пересипський пров., 1/1,
- 2-а Пересипська, 3-30,
- 4-а Пересипська, 1-28,
- 5-а Пересипська, 2-35,
- 9-а Пересипська, 3-14А,
- Балтська дорога, 8- 30,
- Долинська, 3-13,
- Отамана Головатого, 102,
- Чорноморського козацтва, 88-173/1.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 18:00:
- Архітекторська, 12-16/1,
- 2-й Новгородський пров., 1А-14,
- 2-й Юннатів пров., 1-8,
- 3-й Тимірязєва пров., 1А-14,
- 3-й Юннатів пров., 1-10,
- 5-й Тимірязєва пров., 1-10,
- Довга вул., 88А-123/2,
- Костанді, 68-129,
- Левітана, 59, 61,
- Львівська, 29в-78а,
- Люстдорфська дорога, 129-179А корп.1,
- Новгородська, 1- 53а,
- Новгородський пров., 2-12,
- Сумська, 65а,
- Тимірязєва, 53-102,
- Трудовий пров., 1-8,
- Шишкіна вул., 51-63А,
- Шолохова, 1-12.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Вільямса, 64,
- Корольова академіка, 92-94,
- Левітана, 103-105, 108.
“Одеське життя” раніше розповідало, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, можна дізнатися за посиланням вище