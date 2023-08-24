Отключение света в Одессе 24 августа: адреса

Сегодня, 24 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Балковская, 21, 23, 25, 27,
- Головковская, 42, 50, 50/1,
- Скидановская, 4, 7/11, 7-11, 8.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18:00:
- 10-я Пересыпская, 11-17
- 1-я Пересыпская, 2-24,
- 1-й Пересыпский пер., 1/1,
- 2-я Пересыпская, 3-30,
- 4-я Пересыпская, 1-28
- 5-я Пересыпская, 2-35
- 9-я Пересыпская, 3-14А
- Балтская дорога, 8-30,
- Долинская, 3-13,
- Атамана Головатого, 102,
- Черноморского казачества, 88-173/1.
Южный РЭС
Работы продлятся до 18:00:
- Архитекторская, 12-16/1,
- 2-й Новгородский пер., 1А-14,
- 2-й Юннатов пер., 1-8,
- 3-й Тимирязева пер., 1А-14,
- 3-й Юннатов пер., 1-10,
- 5-й Тимирязева пер., 1-10,
- Долгая ул., 88А-123/2,
- Костанди, 68-129,
- Левитана, 59, 61,
- Львовская, 29в-78а,
- Люстдорфская дорога, 129-179А корп.1,
- Новгородская, 1-53а,
- Новгородский пер., 2-12,
- Сумская, 65а,
- Тимирезева, 53-102,
- Трудовой пер, 1-8,
- Шишкина ул., 51-63А,
- Шолохова, 1-12.
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Уильямса, 64,
- Королева академика, 92-94,
- Левитана, 103-105, 108.
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