Отключение света в Одессе 24 августа: адреса

Отключение света в Одессе 24 августа: адреса

Сегодня, 24 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Балковская, 21, 23, 25, 27,
  • Головковская, 42, 50, 50/1,
  • Скидановская, 4, 7/11, 7-11, 8.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18:00:

  • 10-я Пересыпская, 11-17
  • 1-я Пересыпская, 2-24,
  • 1-й Пересыпский пер., 1/1,
  • 2-я Пересыпская, 3-30,
  • 4-я Пересыпская, 1-28
  • 5-я Пересыпская, 2-35
  • 9-я Пересыпская, 3-14А
  • Балтская дорога, 8-30,
  • Долинская, 3-13,
  • Атамана Головатого, 102,
  • Черноморского казачества, 88-173/1.

Южный РЭС

Работы продлятся до 18:00:

  • Архитекторская, 12-16/1,
  • 2-й Новгородский пер., 1А-14,
  • 2-й Юннатов пер., 1-8,
  • 3-й Тимирязева пер., 1А-14,
  • 3-й Юннатов пер., 1-10,
  • 5-й Тимирязева пер., 1-10,
  • Долгая ул., 88А-123/2,
  • Костанди, 68-129,
  • Левитана, 59, 61,
  • Львовская, 29в-78а,
  • Люстдорфская дорога, 129-179А корп.1,
  • Новгородская, 1-53а,
  • Новгородский пер., 2-12,
  • Сумская, 65а,
  • Тимирезева, 53-102,
  • Трудовой пер, 1-8,
  • Шишкина ул., 51-63А,
  • Шолохова, 1-12.

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Уильямса, 64,
  • Королева академика, 92-94,
  • Левитана, 103-105, 108.

«Одесская жизнь» ранее рассказывала, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. О компаниях, предоставляющих такую ​​услугу, условиях подключения и их стоимости, можно узнать по ссылке выше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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