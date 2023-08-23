Відключення світла в Одесі 23 серпня: адреси

У ДТЕК “Одеські електромережі” попереджають про проведення аварійно-відновлювальних робіт у місті. У зв’язку з цим частина вулиць міста залишилася без електропостачання.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Вільямса вул., 56/1, 56/2, 56А,
- Аркадійський пров., 4, 4/6,
- Варненська вул., 22,
- Жаботинського вул. 56 А,
- Інглезі вул., 3/1,
- Леваневського вул., 9, 9А,
- Леваневського пров., 9,
- Педагогічна вул., 29, 52, 52а, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 56/2, 56/3, 58,
- Посмітного вул., 9, 10, 10/12, 10/12 корп.37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19А, 25/1.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Балківська вул., 14А, 20, 26-32А,
- Михайлівська вул., 46, 46А,
- Преображенська вул., 2, 4,
- Софіївська вул., 15,
- Торгова вул., 2, 5, 6, 6/39.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Балківська вул., 128, 130,
- Гамова сквер, 13, 15, 17, 19,
- Георгія Гамова вул., 17,
- Заньковецької вул., 10, 11, 12, 12/20, 14.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Панкратової вул. 1-31А, 2-14,
- Володимира Хавкіна вул. 1-31,
- Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
- Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 39-53, 38-58,
- Степова вул., 1-31, 2-22,
- Хутірська вул., 15-71, 26-40.
На випадок відключення світла, в Одесі можна підключити інтернет, який працює без електроенергії. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.