Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 23 августа: адреса

Отключение света в Одессе 23 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» предупреждают о проведении аварийно-восстановительных работ в городе. В связи с чем часть улиц города осталась без электроснабжения.

Южный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Вильямса ул., 56/1, 56/2, 56А,
  • Аркадийский пер., 4, 4/6,
  • Варненская ул., 22,
  • Жаботинского ул. 56 А,
  • Инглези ул., 3/1,
  • Леваневского ул., 9, 9А
  • Леваневского пер., 9,
  • Педагогическая ул., 29, 52, 52а, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 56/2, 56/3, 58,
  • Посмитного ул., 9, 10, 10/12, 10/12 корп.37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19А, 25/1.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Балковская ул., 14А, 20, 26-32А,
  • Михайловская ул., 46, 46А,
  • Преображенская ул., 2, 4,
  • Софиевская ул., 15,
  • Торговая ул., 2, 5, 6, 6/39.

Работы продлятся до 19:00:

  • Балковская ул., 128, 130
  • Гамова сквер, 13, 15, 17, 19,
  • Георгия Гамова ул., 17,
  • Заньковецкой ул., 10, 11, 12, 12/20, 14.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Панкратовой ул. 1-31А, 2-14,
  • Владимира Хавкина ул. 1-31,
  • Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
  • Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 39-53, 38-58,
  • Степовая ул., 1-31, 2-22,
  • Хуторская ул., 15-71, 26-40.

В случае отключения света в Одессе можно подключить интернет, который работает без электроэнергии. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и их стоимость, можно узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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