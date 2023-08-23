Отключение света в Одессе 23 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» предупреждают о проведении аварийно-восстановительных работ в городе. В связи с чем часть улиц города осталась без электроснабжения.
Южный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Вильямса ул., 56/1, 56/2, 56А,
- Аркадийский пер., 4, 4/6,
- Варненская ул., 22,
- Жаботинского ул. 56 А,
- Инглези ул., 3/1,
- Леваневского ул., 9, 9А
- Леваневского пер., 9,
- Педагогическая ул., 29, 52, 52а, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 56/2, 56/3, 58,
- Посмитного ул., 9, 10, 10/12, 10/12 корп.37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19А, 25/1.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Балковская ул., 14А, 20, 26-32А,
- Михайловская ул., 46, 46А,
- Преображенская ул., 2, 4,
- Софиевская ул., 15,
- Торговая ул., 2, 5, 6, 6/39.
Работы продлятся до 19:00:
- Балковская ул., 128, 130
- Гамова сквер, 13, 15, 17, 19,
- Георгия Гамова ул., 17,
- Заньковецкой ул., 10, 11, 12, 12/20, 14.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Панкратовой ул. 1-31А, 2-14,
- Владимира Хавкина ул. 1-31,
- Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
- Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 39-53, 38-58,
- Степовая ул., 1-31, 2-22,
- Хуторская ул., 15-71, 26-40.
В случае отключения света в Одессе можно подключить интернет, который работает без электроэнергии. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, можно узнать, перейдя по ссылке выше.