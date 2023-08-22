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Відключення світла в Одесі 22 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі 22 серпня: адреси

Сьогодні, 22 серпня, ДТЕК “Одеські мережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи на вулицях міста. Частина одеситів залишилася без електропостачання. Найбільше відключень серед абонентів Центрального РЕМу.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Небесної Сотні проспект, 29-41.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Балківська, 137, 139, 141,
  • Картамишевська, 40, 40/1,
  • Картамишевський провулок, 2, 9,
  • Комітетська, 14а, 14Б, 14В,
  • Середня, 61.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Армійська, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1

Роботи триватимуть до 22:00:

  • 1-а Проєктована, 7А, 8А, 20,
  • 1-й Житомирський провулок, 1, 3,
  • 1-й Кипарисний провулок, 2, 4,
  • 2-й Другої вулиці провулок, 1- 12,
  • 2-й Шостої вулиці провулок, 1- 8А,
  • 3-й Житомирський провулок, 1- 6,
  • 3-й Кипарисний провулок, 1- 4,
  • 4-й Житомирський провулок, 2- 24,
  • 5-а Вулиця, 1- 24,
  • 6-а Вулиця, 1-25,
  • Академіка Гаркавого, 1- 48,
  • Амурська,  5, 5/2,
  • Вчительська, 1-27,
  • Гайова, 1- 23,
  • Гастелло, 54- 167,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дальня, 1- 32,
  • Джутовий провулок, 1-10,
  • Дубова, 1- 31,
  • Житомирська, 28- 44,
  • Житомирський провулок, 3, 5,
  • Капітана Гаврикова, 1-16,
  • Конструкторський провулок, 1А-11,
  • Кутова, 1-27,
  • Літакова, 1- 18,
  • Москвіна провулок, 1-12,
  • Овідіопольська, 13-45,
  • Овідіопольський провулок, 1- 7,
  • Перший 6-ї вулиці провулок, 1А-10А,
  • Прирейкова, 1- 38,
  • Проєктована, 1- 20,
  • Профспілкова, 2-34,
  • Пшенична, 7-24,
  • Радіальний провулок, 1- 12,
  • Радісна, 32- 54,
  • Святослава Ріхтера, 35-130,
  • Стеклова, 1-43,
  • Тираспольська, 124,
  • Тираспольське шосе, 24,
  • Трудових резервів, 1-10,
  • Туристська, 20-46,
  • Умова, 2-49,
  • Центральний аеропорт, 1-23.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Академіка Панкратової, 2-31,
  • Володимира Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Кругова, 10-58,
  • Степова, 1- 31,
  • Хутірська, 15-71.

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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