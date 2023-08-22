Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 22 августа: адреса

Отключение света в Одессе 22 августа: адреса

Сегодня, 22 августа, ДТЭК «Одесские сети» проводит аварийно-восстановительные работы на улицах города. Часть одесситов осталась без электроснабжения. Больше всего отключений среди абонентов Центрального РЭСа.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Небесной Сотни проспект, 29-41.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Балковская, 137, 139, 141,
  • Картышевская, 40, 40/1,
  • Картышевский переулок, 2, 9,
  • Комитетская, 14а, 14Б, 14В,
  • Средняя, ​​61.

Работы продлятся до 19:00:

  • Армейская, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1

Работы продлятся до 22:00:

  • 1-я Проектируемая, 7А, 8А, 20,
  • 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
  • 1-й Кипарисный переулок, 2, 4,
  • 2-й Второй улицы переулок, 1-12,
  • 2-й Шестой улицы переулок, 1-8А,
  • 3-й Житомирский переулок, 1-6,
  • 3-й Кипарисный переулок, 1-4,
  • 4-й Житомирский переулок, 2-24,
  • 5-я Улица, 1-24,
  • 6-я Улица, 1-25,
  • Академика Гаркавого, 1-48,
  • Амурская, 5, 5/2,
  • Учительская, 1-27,
  • Рощевая, 1-23,
  • Гастелло, 54-167,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дальняя, 1-32,
  • Джутовый переулок, 1-10,
  • Дубовая, 1-31,
  • Житомирская, 28-44,
  • Житомирский переулок, 3, 5,
  • Капитана Гаврикова, 1-16,
  • Конструкторский переулок, 1А-11,
  • Угловая, 1-27,
  • Самолетная, 1-18,
  • Москвин переулок, 1-12,
  • Овидиопольская, 13-45,
  • Овидиопольский переулок, 1-7,
  • Первый 6-й улицы переулок, 1А-10А,
  • Прирейковая, 1-38,
  • Проектированная, 1-20,
  • Профсоюзная, 2-34,
  • Пшеничная, 7-24,
  • Радиальный переулок, 1-12,
  • Радостная, 32-54,
  • Святослава Рихтера, 35-130,
  • Стеклова, 1-43,
  • Тираспольская, 124,
  • Тираспольское шоссе, 24
  • Трудовых резервов, 1-10,
  • Туристская, 20-46,
  • Умова, 2-49,
  • Центральный аэропорт, 1-23.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Панкратовой, 2-31,
  • Владимира Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Круговая, 10-58,
  • Степовая, 1-31,
  • Хуторская, 15-71.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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