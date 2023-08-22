Отключение света в Одессе 22 августа: адреса

Сегодня, 22 августа, ДТЭК «Одесские сети» проводит аварийно-восстановительные работы на улицах города. Часть одесситов осталась без электроснабжения. Больше всего отключений среди абонентов Центрального РЭСа.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Небесной Сотни проспект, 29-41.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Балковская, 137, 139, 141,
- Картышевская, 40, 40/1,
- Картышевский переулок, 2, 9,
- Комитетская, 14а, 14Б, 14В,
- Средняя, 61.
Работы продлятся до 19:00:
- Армейская, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1
Работы продлятся до 22:00:
- 1-я Проектируемая, 7А, 8А, 20,
- 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
- 1-й Кипарисный переулок, 2, 4,
- 2-й Второй улицы переулок, 1-12,
- 2-й Шестой улицы переулок, 1-8А,
- 3-й Житомирский переулок, 1-6,
- 3-й Кипарисный переулок, 1-4,
- 4-й Житомирский переулок, 2-24,
- 5-я Улица, 1-24,
- 6-я Улица, 1-25,
- Академика Гаркавого, 1-48,
- Амурская, 5, 5/2,
- Учительская, 1-27,
- Рощевая, 1-23,
- Гастелло, 54-167,
- Гранатная, 28-54,
- Дальняя, 1-32,
- Джутовый переулок, 1-10,
- Дубовая, 1-31,
- Житомирская, 28-44,
- Житомирский переулок, 3, 5,
- Капитана Гаврикова, 1-16,
- Конструкторский переулок, 1А-11,
- Угловая, 1-27,
- Самолетная, 1-18,
- Москвин переулок, 1-12,
- Овидиопольская, 13-45,
- Овидиопольский переулок, 1-7,
- Первый 6-й улицы переулок, 1А-10А,
- Прирейковая, 1-38,
- Проектированная, 1-20,
- Профсоюзная, 2-34,
- Пшеничная, 7-24,
- Радиальный переулок, 1-12,
- Радостная, 32-54,
- Святослава Рихтера, 35-130,
- Стеклова, 1-43,
- Тираспольская, 124,
- Тираспольское шоссе, 24
- Трудовых резервов, 1-10,
- Туристская, 20-46,
- Умова, 2-49,
- Центральный аэропорт, 1-23.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Панкратовой, 2-31,
- Владимира Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Круговая, 10-58,
- Степовая, 1-31,
- Хуторская, 15-71.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.