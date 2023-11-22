Відключення світла в Одесі 22 листопада: адреси та коли включать

Чи готуються одесити до відключень світла? (вiдео) Восени минулого року росія вперше застосувала тактику масованих обстрілів інфраструктури України. За даними Офісу Генпрокурора, об’єкти нашої енергетики атакували 255 разів. Розвідка попереджає: цього року рф знову спробує залишити нас у холоді та темряві. Ми запитали одеситів, чи бояться вони блекаутів і, чи готуються до відключень світла? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ