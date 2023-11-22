Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 22 листопада: адреси та коли включать

Відключення світла в Одесі 22 листопада: адреси та коли включать

У середу, 22 листопада, ДТЕК запланував ремонтні роботи, через що деякі вулиці Одеси до вечора залишаться без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Левадна, 1-16,
  • Ломоносова, 1,1а,4,
  • Маловського, 3-11,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський, 1-19,
  • Різдвяна,1-12,
  • Грибоєдова, 1,1а,2,
  • Гріна, 2,3,4,5,7,9,9А,
  • Далекосхідна, 1- 6Б,
  • Крилова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,
  • Маловського 3-32А,
  • Училищна, 24, 25, 27,
  • Гордієнка, 1, 5В,7,7б,12,12Б,
  • І. Мазепи, 1-5,
  • Матюшенка, 2,2А,
  • С. Хорошенко, 1-17,
  • Училищна, 1-23/корп.6,
  • пл. Молоді, 2,
  • Гордієнка, 1-10Б,
  • Левадна, 5 – 22А , 24, 26.

Центральний РЕМ

Роботи до 14.00

  • Бессарабська, 1,2,3,5,
  • Лютнева, 3,5,
  • Тираспольське, 27,
  • Фесенка, 7,
  • Тираспольське, 21, 23, 25А, 29, 31

Роботи до 17.00

  • Старопортофранківська, 28,30,
  • Мечникова, 56-74А,
  • Розкидайлівська, 1.

Роботи до 19.00

  • Багрицького, 50-75А,
  • Весіння, 4 – 41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Єфимова 29 – 49,
  • Малиновського Маршала, 66-92,
  • Перовської Софії, 27-48,
  • Тимошенка Олександра, 39,41,42,
  • Фігнер Віри, 11-26,
  • пров. Косовський 3,4,5,6,6А,8,
  • Січневий, 3,
  • Січневого повстання, 7.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати