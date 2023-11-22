Відключення світла в Одесі 22 листопада: адреси та коли включать

У середу, 22 листопада, ДТЕК запланував ремонтні роботи, через що деякі вулиці Одеси до вечора залишаться без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00
- Левадна, 1-16,
- Ломоносова, 1,1а,4,
- Маловського, 3-11,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський, 1-19,
- Різдвяна,1-12,
- Грибоєдова, 1,1а,2,
- Гріна, 2,3,4,5,7,9,9А,
- Далекосхідна, 1- 6Б,
- Крилова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,
- Маловського 3-32А,
- Училищна, 24, 25, 27,
- Гордієнка, 1, 5В,7,7б,12,12Б,
- І. Мазепи, 1-5,
- Матюшенка, 2,2А,
- С. Хорошенко, 1-17,
- Училищна, 1-23/корп.6,
- пл. Молоді, 2,
- Гордієнка, 1-10Б,
- Левадна, 5 – 22А , 24, 26.
Центральний РЕМ
Роботи до 14.00
- Бессарабська, 1,2,3,5,
- Лютнева, 3,5,
- Тираспольське, 27,
- Фесенка, 7,
- Тираспольське, 21, 23, 25А, 29, 31
Роботи до 17.00
- Старопортофранківська, 28,30,
- Мечникова, 56-74А,
- Розкидайлівська, 1.
Роботи до 19.00
- Багрицького, 50-75А,
- Весіння, 4 – 41,
- Глиняна, 27-48,
- Єфимова 29 – 49,
- Малиновського Маршала, 66-92,
- Перовської Софії, 27-48,
- Тимошенка Олександра, 39,41,42,
- Фігнер Віри, 11-26,
- пров. Косовський 3,4,5,6,6А,8,
- Січневий, 3,
- Січневого повстання, 7.