Отключение света в Одессе 22 ноября: адреса и когда включат

Осенью прошлого года россия впервые применила тактику массированных обстрелов инфраструктуры Украины. По данным Офиса Генпрокурора, объекты нашей энергетики были атакованы 255 раз. Разведка предупреждает: в этом году рф снова попытается оставить нас в холоде и темноте. Мы спросили у одесситов, бояться ли они блекаута и готовятся ли к отключениям света?

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