Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 22 ноября: адреса и когда включат

Отключение света в Одессе 22 ноября: адреса и когда включат

В среду, 22 ноября, ДТЭК запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые улицы Одессы до вечера останутся без света.

Северный РЭС

Работы до 17.00

  • Левадная, 1-16,
  • Ломоносова, 1, 1а, 4,
  • Маловского, 3-11,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий, 1-19,
  • Рождественская,1-12,
  • Грибоедова, 1,1а,2,
  • Грина, 2,3,4,5,7 ,9,9А,
  • Дальневосточная, 1-6Б,
  • Крылова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,
  • Маловского 3-32А,
  • Училищная, 24, 25, 27,
  • Гордиенко, 1, 5В,7,7б,12, 12Б,
  • И. Мазепы, 1-5,
  • Матюшенко, 2,2А,
  • С. Хорошенко, 1-17,
  • Училищная, 1-23/корп.6,
  • пл. Молодые, 2,
  • Гордиенко, 1-10Б,
  • Левадная, 5 – 22А, 24, 26.

Центральный РЭС

Работы до 14.00

  • Бессарабская, 1,2,3,5,
  • Февральская, 3,5,
  • Тираспольское, 27,
  • Фесенко, 7,
  • Тираспольское, 21, 23, 25А, 29, 31

Работы до 17.00

  • Старопортофранковская, 28, 30,
  • Мечникова, 56-74А,
  • Раскидайловская, 1.

Работы до 19.00

  • Багрицкого, 50-75А,
  • Весенняя, 4 – 41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Ефимова 29 – 49,
  • Малиновского Маршала, 66-92,
  • Перовской Софии, 27-48,
  • Тимошенко Александра, 39,41,42,
  • Фигнер Веры, -26,
  • пер. Косовский 3,4,5,6,6А,8,
  • Январский, 3,
  • Январского восстания, 7.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить