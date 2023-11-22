Отключение света в Одессе 22 ноября: адреса и когда включат

В среду, 22 ноября, ДТЭК запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые улицы Одессы до вечера останутся без света.
Северный РЭС
Работы до 17.00
- Левадная, 1-16,
- Ломоносова, 1, 1а, 4,
- Маловского, 3-11,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий, 1-19,
- Рождественская,1-12,
- Грибоедова, 1,1а,2,
- Грина, 2,3,4,5,7 ,9,9А,
- Дальневосточная, 1-6Б,
- Крылова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,
- Маловского 3-32А,
- Училищная, 24, 25, 27,
- Гордиенко, 1, 5В,7,7б,12, 12Б,
- И. Мазепы, 1-5,
- Матюшенко, 2,2А,
- С. Хорошенко, 1-17,
- Училищная, 1-23/корп.6,
- пл. Молодые, 2,
- Гордиенко, 1-10Б,
- Левадная, 5 – 22А, 24, 26.
Центральный РЭС
Работы до 14.00
- Бессарабская, 1,2,3,5,
- Февральская, 3,5,
- Тираспольское, 27,
- Фесенко, 7,
- Тираспольское, 21, 23, 25А, 29, 31
Работы до 17.00
- Старопортофранковская, 28, 30,
- Мечникова, 56-74А,
- Раскидайловская, 1.
Работы до 19.00
- Багрицкого, 50-75А,
- Весенняя, 4 – 41,
- Глиняна, 27-48,
- Ефимова 29 – 49,
- Малиновского Маршала, 66-92,
- Перовской Софии, 27-48,
- Тимошенко Александра, 39,41,42,
- Фигнер Веры, -26,
- пер. Косовский 3,4,5,6,6А,8,
- Январский, 3,
- Январского восстания, 7.