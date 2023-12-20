Відключення світла в Одесі 20 грудня: де і коли включать

Сотні одеситів сьогодні, 20 грудня, залишилися без світла через планові роботи ДТЕК “Одеські електромережі”.
Північний РЕМ
Роботи до 14.00
- Хуторська, 15-71,
- Ак.Панкратової, 1-31,
- Кругова, 10-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31.
Роботи до 17.00
- Ч.Козацтва, 88-298,
- От.Головатого, 102.
Роботи до 18.00
- пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
- Хімічна, 200-216.
Роботи до 19.00
- пр-т Добровольського, 140-154,
- С.Палія, 126-134,
- Теплична, 3б,4а,
- Махачкалинська, 1-5,
- Бочарова, 38,40.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Мечникова, 70,
- пров.Середньофонтанський, 19-27,
- Академічна, 9-14,
- Середньофонтанська, 27-63,
- пр-т Гагаріна,16/1,2,3,4,
- Приморський б-р, 10,
- Приморська, 14,
- Артилерійська, 1/1,1а,
- Манежна, 2,
- Ольгіївська, 2,10,
- пров. Мітракова, 1-13,
- узвіз Ольгіївський, 2-10,
- Старопортофранківська, 12,21,
- Фонтанська дор., 4,4а,
- Педагогічна, 52,
- Полунична, 6,
- Тіниста, 30-34,
- Посмітного, 5-9,
- пров. Кришталевий, 2,2б,
- пров. Полуничний, 1-23,
- М.Говорова, 18,18б,
- Довженко, 8-10,
- Р.Кармена, 13,15.
Роботи до 16.00
- Пр-т Шевченка, 11а,
- 1-а Степова, 1-40,
- 4-а Приміська, 58-61,
- Вронського, 52-63,
- Кондренко, 60,60/1,
- Кордонна, 3-38,
- Корнюшина, 2-10,
- Малиновського, 132-152,
- Т.Тесс, 60а,
- Туристська, 1-7,
- пров. Туристський, 2-12.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Ю.Геллера, 2в,
- Люстдорфська дор., 55/6.
Роботи до 18.00
- пров. Кордонний, 16-37,
- Авд.-Чорноморського, 1-21,
- Бернардацці, 5-37,
- Окружна, 20в,
- Врожайна, 1-5,
- Фонтанська дор., 36-75.
Роботи до 19.00
- Архітектурна, 10-14,
- Баштанна, 2,
- Достоєвського, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Китобійна, 2-19,
- Кримська, 1-3,
- Лядова, 10-15,
- Обільна, 1-2,
- Окружна, 17-42,
- Планетна, 1-38,
- Тульська, 1-7,
- Флотська, 6-21,
- пров. 1-2й Китобійний, 4-50,
- пров.Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-6,
- пров.Флотский, 6-23.