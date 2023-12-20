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Відключення світла в Одесі 20 грудня: де і коли включать

Відключення світла в Одесі 20 грудня: де і коли включать

Сотні одеситів сьогодні, 20 грудня, залишилися без світла через планові роботи ДТЕК “Одеські електромережі”.

Північний РЕМ

Роботи до 14.00

  • Хуторська, 15-71,
  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • Кругова, 10-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31.

Роботи до 17.00

  • Ч.Козацтва, 88-298,
  • От.Головатого, 102.

Роботи до 18.00

  • пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
  • Хімічна, 200-216.

Роботи до 19.00

  • пр-т Добровольського, 140-154,
  • С.Палія, 126-134,
  • Теплична, 3б,4а,
  • Махачкалинська, 1-5,
  • Бочарова, 38,40.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Мечникова, 70,
  • пров.Середньофонтанський, 19-27,
  • Академічна, 9-14,
  • Середньофонтанська, 27-63,
  • пр-т Гагаріна,16/1,2,3,4,
  • Приморський б-р, 10,
  • Приморська, 14,
  • Артилерійська, 1/1,1а,
  • Манежна, 2,
  • Ольгіївська, 2,10,
  • пров. Мітракова, 1-13,
  • узвіз Ольгіївський, 2-10,
  • Старопортофранківська, 12,21,
  • Фонтанська дор., 4,4а,
  • Педагогічна, 52,
  • Полунична, 6,
  • Тіниста, 30-34,
  • Посмітного, 5-9,
  • пров. Кришталевий, 2,2б,
  • пров. Полуничний, 1-23,
  • М.Говорова, 18,18б,
  • Довженко, 8-10,
  • Р.Кармена, 13,15.

Роботи до 16.00

  • Пр-т Шевченка, 11а,
  • 1-а Степова, 1-40,
  • 4-а Приміська, 58-61,
  • Вронського, 52-63,
  • Кондренко, 60,60/1,
  • Кордонна, 3-38,
  • Корнюшина, 2-10,
  • Малиновського, 132-152,
  • Т.Тесс, 60а,
  • Туристська, 1-7,
  • пров. Туристський, 2-12.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Ю.Геллера, 2в,
  • Люстдорфська дор., 55/6.

Роботи до 18.00

  • пров. Кордонний, 16-37,
  • Авд.-Чорноморського, 1-21,
  • Бернардацці, 5-37,
  • Окружна, 20в,
  • Врожайна, 1-5,
  • Фонтанська дор., 36-75.

Роботи до 19.00

  • Архітектурна, 10-14,
  • Баштанна, 2,
  • Достоєвського, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобійна, 2-19,
  • Кримська, 1-3,
  • Лядова, 10-15,
  • Обільна, 1-2,
  • Окружна, 17-42,
  • Планетна, 1-38,
  • Тульська, 1-7,
  • Флотська, 6-21,
  • пров. 1-2й Китобійний, 4-50,
  • пров.Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-6,
  • пров.Флотский, 6-23.
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