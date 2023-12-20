Отключение света в Одессе 20 декабря: где и когда включат

Сотни одесситов сегодня, 20 декабря, остались без света из-за плановых работ ДТЭК «Одесские электросети».
Северный РЭС
Работы до 14.00
- Хуторская, 15-71,
- Ак.Панкратовой, 1-31,
- Круговая, 10-58,
- Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31.
Работы до 17.00
- Ч.Казачества, 88-298,
- Ат.Головатого, 102.
Работы до 18.00
- переулок 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,
- Химическая, 200-216.
Работы до 19.00
- пр-т Добровольского, 140-154,
- С. Палия, 126-134,
- Тепличная, 3б, 4а,
- Махачкалинская, 1-5,
- Бочарова, 38,40.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Мечникова, 70,
- пер. Артиллерийская, 1/1, 1а,
- Манежная, 2,
- Ольгиевская, 2, 10,
- пер. Митракова, 1-13,
- спуск Ольгиевский, 2-10,
- Старопортофранковская, 12,21,
- Фонтанская дор., 4,4а,
- Педагогическая, 52,
- Клубничная, 6,
- Тенистая, 30-34,
- Посмитного, 5-9,
- пер. Хрустальный, 2,2б,
- пер. Клубничный, 1-23,
- М.Говорова, 18,18б,
- Довженко, 8-10,
- Р.Кармена, 13,15.
Работы до 16.00
- пр-т Шевченко, 11а,
- 1-я Степная, 1-40,
- 4-я Пригородная, 58-61,
- Вронского, 52-63,
- Кондренко, 60,60/1,
- Кордонная, 3-38,
- Корнюшина, 2-10 ,
- Малиновского, 132-152,
- Т.Тесс, 60а,
- Туристская, 1-7,
- пер. Туристская, 2-12.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Ю.Геллера, 2в,
- Люстдорфская дор., 55/6.
Работы до 18.00
- пер. Кордонный, 16-37,
- Авд.-Черноморского, 1-21,
- Бернардацци, 5-37,
- Окружная, 20в,
- Урожайная, 1-5,
- Фонтанская дор., 36-75.
Работы до 19.00
- Архитектурная, 10-14,
- Бахчевая, 2,
- Достоевского, 1-25,
- Арбузная, 1-18,
- Китобойная, 2-19,
- Крымская, 1-3,
- Лядова, 10-15,
- Обильная, 1-2,
- Окружная, 17- 42,
- Планетная, 1-38,
- Тульская, 1-7,
- Флотская, 6-21,
- пер. 1-2й Китобойный, 4-50,
- пер.Крымский, 1-22,
- пер. Славы, 1-6,
- пер.Флотский, 6-23.