Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 20 декабря: где и когда включат

Отключение света в Одессе 20 декабря: где и когда включат

Сотни одесситов сегодня, 20 декабря, остались без света из-за плановых работ ДТЭК «Одесские электросети».

Северный РЭС

Работы до 14.00

  • Хуторская, 15-71,
  • Ак.Панкратовой, 1-31,
  • Круговая, 10-58,
  • Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31.

Работы до 17.00

  • Ч.Казачества, 88-298,
  • Ат.Головатого, 102.

Работы до 18.00

  • переулок 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,
  • Химическая, 200-216.

Работы до 19.00

  • пр-т Добровольского, 140-154,
  • С. Палия, 126-134,
  • Тепличная, 3б, 4а,
  • Махачкалинская, 1-5,
  • Бочарова, 38,40.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Мечникова, 70,
  • пер. Артиллерийская, 1/1, 1а,
  • Манежная, 2,
  • Ольгиевская, 2, 10,
  • пер. Митракова, 1-13,
  • спуск Ольгиевский, 2-10,
  • Старопортофранковская, 12,21,
  • Фонтанская дор., 4,4а,
  • Педагогическая, 52,
  • Клубничная, 6,
  • Тенистая, 30-34,
  • Посмитного, 5-9,
  • пер. Хрустальный, 2,2б,
  • пер. Клубничный, 1-23,
  • М.Говорова, 18,18б,
  • Довженко, 8-10,
  • Р.Кармена, 13,15.

Работы до 16.00

  • пр-т Шевченко, 11а,
  • 1-я Степная, 1-40,
  • 4-я Пригородная, 58-61,
  • Вронского, 52-63,
  • Кондренко, 60,60/1,
  • Кордонная, 3-38,
  • Корнюшина, 2-10 ,
  • Малиновского, 132-152,
  • Т.Тесс, 60а,
  • Туристская, 1-7,
  • пер. Туристская, 2-12.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Ю.Геллера, 2в,
  • Люстдорфская дор., 55/6.

Работы до 18.00

  • пер. Кордонный, 16-37,
  • Авд.-Черноморского, 1-21,
  • Бернардацци, 5-37,
  • Окружная, 20в,
  • Урожайная, 1-5,
  • Фонтанская дор., 36-75.

Работы до 19.00

  • Архитектурная, 10-14,
  • Бахчевая, 2,
  • Достоевского, 1-25,
  • Арбузная, 1-18,
  • Китобойная, 2-19,
  • Крымская, 1-3,
  • Лядова, 10-15,
  • Обильная, 1-2,
  • Окружная, 17- 42,
  • Планетная, 1-38,
  • Тульская, 1-7,
  • Флотская, 6-21,
  • пер. 1-2й Китобойный, 4-50,
  • пер.Крымский, 1-22,
  • пер. Славы, 1-6,
  • пер.Флотский, 6-23.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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