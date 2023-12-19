Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 19 декабря: список адресов

Отключение света в Одессе 19 декабря: список адресов

Как информирует телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня, 19 декабря 2023 года, в Одессе из-за ремонтных работ энергетиков ряд улиц остались без света.

В частности, без электроснабжения остались такие адреса:

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Хуторская, 15-63,
  • Ак. Панкратовой 1-31,
  • Круговая, 10Б-50Б,
  • Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9,9А, 23А,
  • Степная, 1-31,
  • Ат. Головатого, 79-109, 24-154,
  • Петренко, 21
  • Черноморского казачества, 56-70, 71-135, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я,
  • 9-я линии 2-й Лиманчик,
  • Наливная,
  • Ат. Чепиги33, 35, 83, 104, пер.
  • 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,
  • Химическая, 200-216.

Центральный РЭС

Работы до 18.00

  • Тираспольская, 2-8,
  • Старопортофранковская,28,30,
  • Мечникова, 56-74А,
  • Раскидайловская,1,
  • Б.Арнаутская,21-37, 16,
  • Канатная,55-65,60-68,
  • М.Арнаутская 30,
  • Отрадная,4 -12,5-9,
  • Жуковского, 19-23,26,
  • Екатерининская,35,
  • Амурская,5/2,
  • Уютная,1,12,
  • Ясная.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Симоненко, 1-11,
  • пер. Загородный, 9,
  • Каманина, 1-13, 2-14,
  • Леваневского, 9-43, 16-42,
  • Литературная, 1, 21,
  • Фонтанская дор., 69, 69/2, 12,
  • пер. Компасный, 1-17, 2-16.
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