Відключення світла в Одесі 17 серпня: адреси

Сьогодні, 17 серпня, у ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють про проведення планових робіт на електромережах. Частина вулиць залишилася без електропостачання. Найбільше відключень сьогодні серед абонентів Південного РЕМу.
Центральний РЕМ
Планові відключення до 17:00:
- Василя Жуковського вул., 19, 21, 23, 26,
- Катерининська вул., 35,
- Мала Арнаутська вул., 52.
Південний РЕМ
Планові відключення до 17:00:
- 1-й Рівності пров.,
- 1-й Шишкіна пров.,
- 1-й Юннатів пров.,
- 2-й Китобійний пров.,
- 2-й Костанді пров.,
- 2-й Новгородський пров.,
- 2-й Український пров.,
- 2-й Шишкіна пров.,
- 2-й Юннатів пров.,
- 3-й Костанді пров.,
- 3-й Тімірязєва пров.,
- 3-й Український пров.,
- 3-й Шишкіна пров.,
- 3-й Юннатів пров.,
- 4-й Тімірязєва пров.,
- 5-й Тімірязєва пров.,
- Академічна вул.,
- Ахматової вул.,
- Довга вул.,
- Костанді вул.,
- Харківська вул..,
- Купріна вул.,
- Левітана вул.,
- Львівська вул.,
- Львівський пров.,
- Люстдорфська дорога вул.,
- Новгородська вул.,
- Новгородський пров.,
- Новоукраїнський пров.,
- Рівності вул.,
- Сумська вул.,
- Тімірязєва вул.,
- Трудовий пров.,
- Тульська вул.,
- Фонтанська дорога вул.,
- Харківська вул.,
- Шишкіна вул.,
- Шолохова вул.,
- Юннатів,
- Ялинкова вул.
Планові відключення до 19:00:
- 12-а лінія Дачі Ковалевського,1, 6,
- 7-а Лінія Дачі Ковалевського вул., 126,
- 9-а Лінія Дачі Ковалевського вул., 12,
- Академіка Глушка вул., 26, 32,
- Амундсена, 142, 10 Лінія, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262,
- Амундсена 142, 11 Лінія 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 179, 211, 223,
- Амундсена, 142, 12 Лінія, 11,
- Амундсена 142, 6 Лінія 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,
- Амундсена, 142, 7 Лінія, 124, 128, 137-147,
- Амундсена 142, 8 Лінія, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,
- Амундсена 142, 9 Лінія, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,
- Горіхова, 2/261, 177, 192, 252,
- Правди 1/11, 1/13 корп.203, 1/7, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255,
- Амундсена вул., 105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,
- Амундсена пров., 1,
- Дача Ковалевського, 142, 9 Лінія 7,
- Дача Ковалевського, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,
- вул. Правди 1/3, 1/24, 1/33 корп.165,
- Дача Ковалевського, 142 Лінія 12, 9, 142/1,
- Дача Ковалевського, 142, 8 Лінія 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231,
- Дача Ковалевського, 142, 7 Лінія, 1, 2/130,
- Дача Ковалевського, 142, 6 Лінія, 6,
- Ільфа і Петрова вул., 11А-19
- Демченко 6-а Лінія, 4,
- Небесної сотні просп., 47, 47/1, 47/2, 61
Північний РЕМ:
Планові відключення до 19:00:
- Академіка Панкратової вул.,
- Володимира Хавкіна вул.,
- Геологічна вул.,
- Кругова вул.,
- Степова вул.,
- Хутірська вул.
Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.