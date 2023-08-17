Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 17 августа: адреса

Отключение света в Одессе 17 августа: адреса

Сегодня, 17 августа, в ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении плановых работ на электросетях. Часть улиц города осталась без электроснабжения. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Южного РЭСа.

Центральный РЭС

Плановые отключения до 17:00:

  • Василия Жуковского ул., 19, 21, 23, 26,
  • Екатерининская ул., 35,
  • Малая Арнаутская ул., 52.

Южный РЭС

Плановые отключения до 17:00:

  • 1-й Равенства пер.,
  • 1-й Шишкина пер.,
  • 1-й Юннатов пер.,
  • 2-й Китобойный пер.,
  • 2-й Костанди пер.,
  • 2-й Новгородский пер.,
  • 2-й Украинский пер.,
  • 2-й Шишкина пер.,
  • 2-й Юннатов пер.,
  • 3-й Костанди пер.,
  • 3-й Тимирязева пер.,
  • 3-й Украинский пер.
  • 3-й Шишкина пер.,
  • 3-й Юннатов пер.,
  • 4-й Тимирязева пер.,
  • 5-й Тимирязева пер.,
  • Академическая ул.,
  • Ахматовой ул.,
  • Долгая ул.,
  • Костанди ул.,
  • Харьковская ул..,
  • Куприна ул.,
  • Левитана ул.,
  • Львовская ул.,
  • Львовский пер.,
  • Люстдорфская дорога.,
  • Новгородская ул.,
  • Новгородский пер.,
  • Новоукраинский пер.,
  • Равенства ул.,
  • Сумская ул.,
  • Тимирязева ул.,
  • Трудовой пер.,
  • Тульская ул.,
  • Фонтанская дорога ул.,
  • Харьковская ул.,
  • Шишкина ул.,
  • Шолохова ул.,
  • Юннатов,
  • Елочная ул.

Плановые отключения до 19:00:

  • 12-я линия Дачи Ковалевского,1, 6,
  • 7-я Линия Дачи Ковалевского ул., 126
  • 9-я Линия Дачи Ковалевского ул., 12
  • Академика Глушко ул., 26, 32,
  • Амундсена, 142, 10 Линия, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262,
  • Амундсена 142, 11 Линия 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 179, 211, 223,
  • Амундсена, 142, 12 Линия, 11,
  • Амундсена 142, 6 Линия 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,
  • Амундсена, 142, 7 Линия, 124, 128, 137-147,
  • Амундсена 142, 8 Линия, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,
  • Амундсена 142, 9 Линия, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,
  • Ореховая, 2/261, 177, 192, 252,
  • Правды 1/11, 1/13 корп.203, 1/7, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 171, 173, 195, 197, 199, 201 , 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255,
  • Амундсена ул., 105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,
  • Амундсена пер., 1,
  • Дача Ковалевского, 142, 9 Линия 7,
  • Дача Ковалевского, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,
  • ул. Правды 1/3, 1/24, 1/33 корп.165
  • Дача Ковалевского, 142 Линия 12, 9, 142/1,
  • Дача Ковалевского, 142, 8 Линия 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231,
  • Дача Ковалевского, 142, 7 Линия, 1, 2/130,
  • Дача Ковалевского, 142, 6 Линия, 6,
  • Ильфа и Петрова ул., 11А-19
  • Демченко 6-я Линия, 4,
  • Небесной сотни просп., 47, 47/1, 47/2, 61

Северный РЭС:

Плановые отключения до 19:00:

  • Академика Панкратовой ул.,
  • Владимира Хавкина ул.,
  • Геологическая ул.,
  • Круговая ул.,
  • Степная ул.,
  • Хуторская ул.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя за ссылку выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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