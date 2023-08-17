Отключение света в Одессе 17 августа: адреса

Сегодня, 17 августа, в ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении плановых работ на электросетях. Часть улиц города осталась без электроснабжения. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Южного РЭСа.
Центральный РЭС
Плановые отключения до 17:00:
- Василия Жуковского ул., 19, 21, 23, 26,
- Екатерининская ул., 35,
- Малая Арнаутская ул., 52.
Южный РЭС
Плановые отключения до 17:00:
- 1-й Равенства пер.,
- 1-й Шишкина пер.,
- 1-й Юннатов пер.,
- 2-й Китобойный пер.,
- 2-й Костанди пер.,
- 2-й Новгородский пер.,
- 2-й Украинский пер.,
- 2-й Шишкина пер.,
- 2-й Юннатов пер.,
- 3-й Костанди пер.,
- 3-й Тимирязева пер.,
- 3-й Украинский пер.
- 3-й Шишкина пер.,
- 3-й Юннатов пер.,
- 4-й Тимирязева пер.,
- 5-й Тимирязева пер.,
- Академическая ул.,
- Ахматовой ул.,
- Долгая ул.,
- Костанди ул.,
- Харьковская ул..,
- Куприна ул.,
- Левитана ул.,
- Львовская ул.,
- Львовский пер.,
- Люстдорфская дорога.,
- Новгородская ул.,
- Новгородский пер.,
- Новоукраинский пер.,
- Равенства ул.,
- Сумская ул.,
- Тимирязева ул.,
- Трудовой пер.,
- Тульская ул.,
- Фонтанская дорога ул.,
- Харьковская ул.,
- Шишкина ул.,
- Шолохова ул.,
- Юннатов,
- Елочная ул.
Плановые отключения до 19:00:
- 12-я линия Дачи Ковалевского,1, 6,
- 7-я Линия Дачи Ковалевского ул., 126
- 9-я Линия Дачи Ковалевского ул., 12
- Академика Глушко ул., 26, 32,
- Амундсена, 142, 10 Линия, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262,
- Амундсена 142, 11 Линия 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 179, 211, 223,
- Амундсена, 142, 12 Линия, 11,
- Амундсена 142, 6 Линия 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,
- Амундсена, 142, 7 Линия, 124, 128, 137-147,
- Амундсена 142, 8 Линия, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,
- Амундсена 142, 9 Линия, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,
- Ореховая, 2/261, 177, 192, 252,
- Правды 1/11, 1/13 корп.203, 1/7, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 171, 173, 195, 197, 199, 201 , 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255,
- Амундсена ул., 105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,
- Амундсена пер., 1,
- Дача Ковалевского, 142, 9 Линия 7,
- Дача Ковалевского, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,
- ул. Правды 1/3, 1/24, 1/33 корп.165
- Дача Ковалевского, 142 Линия 12, 9, 142/1,
- Дача Ковалевского, 142, 8 Линия 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231,
- Дача Ковалевского, 142, 7 Линия, 1, 2/130,
- Дача Ковалевского, 142, 6 Линия, 6,
- Ильфа и Петрова ул., 11А-19
- Демченко 6-я Линия, 4,
- Небесной сотни просп., 47, 47/1, 47/2, 61
Северный РЭС:
Плановые отключения до 19:00:
- Академика Панкратовой ул.,
- Владимира Хавкина ул.,
- Геологическая ул.,
- Круговая ул.,
- Степная ул.,
- Хуторская ул.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя за ссылку выше.