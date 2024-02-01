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Відключення світла в Одесі 1 лютого: адреси та час включення

Відключення світла в Одесі 1 лютого: адреси та час включення

Сьогодні, 1 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Нова, 10-16,
  • Довженко,7-10,
  • вул. Пантелеймонівська, 3-34,
  • пров. Економічний, 1,3,5,
  • Фонтанська дорога, 43-47,
  • Канатна, 79-84, площа Куликове Поле,
  • просп. Шевченка, 29, 11а,
  • Кармена Романа, 13,15,
  • Маршала Говорова, 10д.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а,
  • Хуторська, 15-105в,
  • Академіка Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51а,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9,9а,23а,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13а-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Пшенична, 1-14,
  • Радісна, 1-30,
  • Святослава Ріхтера, 7-31а,
  • Сурикова, 40,
  • пл. Б. Деревянка, 3,
  • пров. Машинобудівний, 1а-16,
  • пров. Технічний, 4-15.
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