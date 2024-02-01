Відключення світла в Одесі 1 лютого: адреси та час включення

Сьогодні, 1 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Нова, 10-16,
- Довженко,7-10,
- вул. Пантелеймонівська, 3-34,
- пров. Економічний, 1,3,5,
- Фонтанська дорога, 43-47,
- Канатна, 79-84, площа Куликове Поле,
- просп. Шевченка, 29, 11а,
- Кармена Романа, 13,15,
- Маршала Говорова, 10д.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- Хуторська, 15-105в,
- Академіка Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51а,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Пшенична, 1-14,
- Радісна, 1-30,
- Святослава Ріхтера, 7-31а,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Деревянка, 3,
- пров. Машинобудівний, 1а-16,
- пров. Технічний, 4-15.