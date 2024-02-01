Отключение света в Одессе 1 февраля: адреса и время включения

Сегодня, 1 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Новая, 10-16,
- Довженко, 7-10,
- ул. Пантелеймоновская, 3-34,
- переулок Экономический, 1,3,5,
- Фонтанская дорога, 43-47,
- Канатная, 79-84, площадь Куликово Поле,
- просп. Шевченко, 29, 11а,
- Кармена Романа, 13,15,
- Маршала Говорова, 10д.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
- переулок Оранжерейный, 18а-43а,
- Хуторская, 15-105в,
- Академика Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51а,
- переулок Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круглая, 1-58,
- Геологическая, 9,9а,23а,
- Степная, 1-31,
- переулок Хуторский, 1-29,
- переулок Шебелинский, 13а-27,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Пшеничная, 1-14,
- Радостная, 1-30,
- Святослава Рихтера, 7-31а,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- переулок Машиностроительный, 1а-16,
- переулок Технический, 4-15.