Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 1 февраля: адреса и время включения

Отключение света в Одессе 1 февраля: адреса и время включения

Сегодня, 1 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Новая, 10-16,
  • Довженко, 7-10,
  • ул. Пантелеймоновская, 3-34,
  • переулок Экономический, 1,3,5,
  • Фонтанская дорога, 43-47,
  • Канатная, 79-84, площадь Куликово Поле,
  • просп. Шевченко, 29, 11а,
  • Кармена Романа, 13,15,
  • Маршала Говорова, 10д.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • переулок Оранжерейный, 18а-43а,
  • Хуторская, 15-105в,
  • Академика Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51а,
  • переулок Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круглая, 1-58,
  • Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степная, 1-31,
  • переулок Хуторский, 1-29,
  • переулок Шебелинский, 13а-27,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Пшеничная, 1-14,
  • Радостная, 1-30,
  • Святослава Рихтера, 7-31а,
  • Сурикова, 40,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • переулок Машиностроительный, 1а-16,
  • переулок Технический, 4-15.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить