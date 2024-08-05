Весільний бум на Одещині: область у трійці лідерів по Україні

За першу половину 2024 року в Україні зареєстровано 72 766 шлюбів. Одеська область увійшла до п’ятірки лідерів областей за їх кількістю. Крім того, в регіоні стало більше випадків зміни імені, прізвища чи по батькові. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.
Найбільше актових записів про шлюб було складено в наступних регіонах:
- Києві (9 392),
- Дніпропетровській області (7 076),
- Одеській області (4 896),
- Київській області (4 848),
- Львівській області (4 616),
- Харківській області (4 148),
- Вінницькій області (3 362),
- Полтавській області (3 065),
- Черкаській області (3 001)
- Хмельницькій області (2 925).
Водночас 15 578 подружніх пар вирішили розірвати шлюб, що в п’ять разів менше за кількість укладених шлюбів.
Згідно з даними Міністерства юстиції України, за цей період 4 605 громадян змінили своє ім’я, прізвище чи по батькові.
Найчастіше зміни реєструвалися в наступних регіонах:
- Києві (709),
- Дніпропетровській області (390),
- Львівській області (329),
- Одеській області (325)
- Київській області (291).
Нагадаємо, що для реєстрації шлюбу можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС за вибором наречених. Для військовослужбовців, які не можуть бути присутніми під час реєстрації, передбачено особливий порядок до припинення або скасування воєнного стану.