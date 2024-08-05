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Весільний бум на Одещині: область у трійці лідерів по Україні

Весільний бум на Одещині: область у трійці лідерів по Україні

За першу половину 2024 року в Україні зареєстровано 72 766 шлюбів. Одеська область увійшла до п’ятірки лідерів областей за їх кількістю. Крім того, в регіоні стало більше випадків зміни імені, прізвища чи по батькові. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Найбільше актових записів про шлюб було складено в наступних регіонах:

  • Києві (9 392),
  • Дніпропетровській області (7 076),
  • Одеській області (4 896),
  • Київській області (4 848),
  • Львівській області (4 616),
  • Харківській області (4 148),
  • Вінницькій області (3 362),
  • Полтавській області (3 065),
  • Черкаській області (3 001)
  • Хмельницькій області (2 925).

Водночас 15 578 подружніх пар вирішили розірвати шлюб, що в п’ять разів менше за кількість укладених шлюбів.

Згідно з даними Міністерства юстиції України, за цей період 4 605 громадян змінили своє ім’я, прізвище чи по батькові.

Найчастіше зміни реєструвалися в наступних регіонах:

  • Києві (709),
  • Дніпропетровській області (390),
  • Львівській області (329),
  • Одеській області (325)
  • Київській області (291).

Нагадаємо, що для реєстрації шлюбу можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС за вибором наречених. Для військовослужбовців, які не можуть бути присутніми під час реєстрації, передбачено особливий порядок до припинення або скасування воєнного стану.

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