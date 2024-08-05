Весільний бум на Одещині: область у трійці лідерів по Україні

Найбільше актових записів про шлюб було складено в наступних регіонах:

Києві (9 392),

Дніпропетровській області (7 076),

Одеській області (4 896),

Київській області (4 848),

Львівській області (4 616),

Харківській області (4 148),

Вінницькій області (3 362),

Полтавській області (3 065),

Черкаській області (3 001)

Хмельницькій області (2 925).

Водночас 15 578 подружніх пар вирішили розірвати шлюб, що в п’ять разів менше за кількість укладених шлюбів.

Згідно з даними Міністерства юстиції України, за цей період 4 605 громадян змінили своє ім’я, прізвище чи по батькові.

Найчастіше зміни реєструвалися в наступних регіонах:

Києві (709),

Дніпропетровській області (390),

Львівській області (329),

Одеській області (325)

Київській області (291).

Нагадаємо, що для реєстрації шлюбу можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС за вибором наречених. Для військовослужбовців, які не можуть бути присутніми під час реєстрації, передбачено особливий порядок до припинення або скасування воєнного стану.