Свадебный бум в Одесской области: область в тройке лидеров по Украине

Больше всего актовых записей о браке было составлено в следующих регионах:

Киеве (9 392),

Днепропетровской области (7 076),

Одесской области (4 896),

Киевской области (4 848),

Львовской области (4 616),

Харьковской области (4 148),

Винницкой области (3 362),

Полтавской области (3 065),

Черкасской области (3 001)

Хмельницкой области (2 925).

В то же время 15 578 супружеских пар решили расторгнуть брак, что в пять раз меньше количества заключенных браков.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, за этот период 4 605 граждан изменили свое имя, фамилию или отчество.

Чаще всего изменения регистрировались в следующих регионах:

Киеве (709),

Днепропетровской области (390),

Львовской области (329),

Одесской области (325)

Киевской области (291).

Напомним, что для регистрации брака можно обратиться в любой отдел ГРАГС по выбору молодоженов. Для военнослужащих, которые не могут присутствовать при регистрации, предусмотрен особый порядок до прекращения или отмены военного положения.