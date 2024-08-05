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Свадебный бум в Одесской области: область в тройке лидеров по Украине

Свадебный бум в Одесской области: область в тройке лидеров по Украине

За первую половину 2024 года в Украине зарегистрировано 72 766 браков. Одесская область вошла в пятерку лидеров областей по их количеству. Кроме того, в регионе стало больше случаев смены имени, фамилии или отчества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Больше всего актовых записей о браке было составлено в следующих регионах: 

  • Киеве (9 392),
  • Днепропетровской области (7 076),
  • Одесской области (4 896),
  • Киевской области (4 848),
  • Львовской области (4 616),
  • Харьковской области (4 148),
  • Винницкой области (3 362),
  • Полтавской области (3 065),
  • Черкасской области (3 001)
  • Хмельницкой области (2 925).

В то же время 15 578 супружеских пар решили расторгнуть брак, что в пять раз меньше количества заключенных браков.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, за этот период 4 605 граждан изменили свое имя, фамилию или отчество.

Чаще всего изменения регистрировались в следующих регионах:

  • Киеве (709),
  • Днепропетровской области (390),
  • Львовской области (329),
  • Одесской области (325)
  • Киевской области (291).

Напомним, что для регистрации брака можно обратиться в любой отдел ГРАГС по выбору молодоженов. Для военнослужащих, которые не могут присутствовать при регистрации, предусмотрен особый порядок до прекращения или отмены военного положения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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