Свадебный бум в Одесской области: область в тройке лидеров по Украине

За первую половину 2024 года в Украине зарегистрировано 72 766 браков. Одесская область вошла в пятерку лидеров областей по их количеству. Кроме того, в регионе стало больше случаев смены имени, фамилии или отчества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Больше всего актовых записей о браке было составлено в следующих регионах:
- Киеве (9 392),
- Днепропетровской области (7 076),
- Одесской области (4 896),
- Киевской области (4 848),
- Львовской области (4 616),
- Харьковской области (4 148),
- Винницкой области (3 362),
- Полтавской области (3 065),
- Черкасской области (3 001)
- Хмельницкой области (2 925).
В то же время 15 578 супружеских пар решили расторгнуть брак, что в пять раз меньше количества заключенных браков.
Согласно данным Министерства юстиции Украины, за этот период 4 605 граждан изменили свое имя, фамилию или отчество.
Чаще всего изменения регистрировались в следующих регионах:
- Киеве (709),
- Днепропетровской области (390),
- Львовской области (329),
- Одесской области (325)
- Киевской области (291).
Напомним, что для регистрации брака можно обратиться в любой отдел ГРАГС по выбору молодоженов. Для военнослужащих, которые не могут присутствовать при регистрации, предусмотрен особый порядок до прекращения или отмены военного положения.