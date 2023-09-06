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На Одещині посадять водія за п’яну ДТП із двома постраждалими

На Одещині посадять водія за п’яну ДТП із двома постраждалими

Суд виніс обвинувальний вирок водієві, який збив двох жінок, сівши за кермо у нетверезому стані та без прав водія.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

ДТП сталося у травні цього року у Балті Одеської області. П’яний 29-річний місцевий житель на BMW виїхав з дороги на тротуар, де збив двох пішоходів у віці 41 і 37 років і врізався в дерево.

Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. Старшій за віком жінці діагностували множинні переломи черепа, ребер, пошкодження внутрішніх органів, а молодшій – множинні забиті місця та рани нижніх кінцівок.

Поліцейські з’ясували, що водій не мав рації, оскільки їх забрали кілька років тому за нетверезе водіння.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.

Нагадаємо, в Одесі шахрай кинув торговця картоплею на 30 тисяч доларів

 

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