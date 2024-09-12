В одеському зоопарку з’явилися павичі: подивитися на них запрошують усіх охочих

В Одеському зоопарку відбулося урочисте відкриття нового павільйону, що став домівкою для пари зелених павичів. Ініціатива створення цього унікального об’єкта належить Надзвичайному і Повноважному Послу В’єтнаму в Україні та Республіці Молдова пану Нгуєн Хонг Тхачу. Проєкт було реалізовано за підтримки Одеської міської організації «В’єтнамське Земляцтво».

Молодим птахам лише рік. Співробітники зоопарку сподіваються, що в найближчому майбутньому пара дасть потомство і тим самим збільшить популяцію цих рідкісних птахів у неволі.

Адміністрація Одеського зоопарку запрошує жителів і гостей міста відвідати новий павільйон і познайомитися з його унікальними мешканцями.