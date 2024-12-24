В Одесі визначили графік зимових канікул у школах

За даними ОВА, 119 шкіл у місті та районі розпочнуть канікули 23 грудня. Решта навчальних закладів перенесли початок зимового відпочинку на 30 грудня. Такий поділ дозволяє врахувати специфіку роботи окремих шкіл та регіональні особливості.

Адміністрація також наголосила на можливості проведення новорічних свят у школах за умови дотримання правил безпеки. Відповідальність за організацію святкових заходів покладається на керівників навчальних закладів, які мають забезпечити безпечні умови для учнів, враховуючи всі потенційні ризики.