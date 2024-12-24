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В Одесі визначили графік зимових канікул у школах

В Одесі визначили графік зимових канікул у школах

В Одесі та області затвердили дати зимових канікул для учнів у навчальних закладах. Різні школи обрали власний графік, проте всі відпочиватимуть у межах визначених термінів. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація (ОВА).

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За даними ОВА, 119 шкіл у місті та районі розпочнуть канікули 23 грудня. Решта навчальних закладів перенесли початок зимового відпочинку на 30 грудня. Такий поділ дозволяє врахувати специфіку роботи окремих шкіл та регіональні особливості.

Адміністрація також наголосила на можливості проведення новорічних свят у школах за умови дотримання правил безпеки. Відповідальність за організацію святкових заходів покладається на керівників навчальних закладів, які мають забезпечити безпечні умови для учнів, враховуючи всі потенційні ризики.

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