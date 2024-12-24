В Одессе определили график зимних каникул в школах

По данным ОВА, 119 школ в городе и районе начнут каникулы 23 декабря. Остальные учебные заведения перенесли начало зимнего отдыха на 30 декабря. Такое разделение позволяет учесть специфику работы отдельных школ и региональные особенности.

Администрация также отметила возможность проведения новогодних праздников в школах при условии соблюдения правил безопасности. Ответственность за организацию праздничных мероприятий возлагается на руководителей учебных заведений, которые должны обеспечить безопасные условия для учащихся, учитывая все потенциальные риски.