В Одесі – вибухи: на місці прильоту пожежа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряну тривогу оголосили о 1:19 ночі. Також моніторингові канали уточнили, що є загроза застосування балістичної зброї з боку тимчасово окупованого Криму. Також у цей час над містом було помічено російський розвідувальний дрон.

Потужний вибух струсив місто о 1:37. Одесити мали менше 10 хвилин, щоб пройти в укриття та інші безпечні місця. Незабаром місцеві телеграм-канали повідомили про пожежу на місці прильоту.

При цьому ворожий розвіддрон залишився над містом. Сили оборони відкрили по безпілотнику вогонь із зенітних знарядь.

Інформації про місце прильоту та його наслідки станом на 2 години ночі 15 липня ще не було.

ОНОВЛЕНО

О 2:05 – новий вибух. Моніторингові канали пишуть, що збили розвідувальний дрон.

Анонсне фото – іллюстративне