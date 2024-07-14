В Одесі – вибухи: на місці прильоту пожежа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Одесі – вибухи: на місці прильоту пожежа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вночі 15 липня 2024 року російські агресори завдали по Одесі удару балістичною ракетою. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про пожежу дома прильоту.

Повітряну тривогу оголосили о 1:19 ночі. Також моніторингові канали уточнили, що є загроза застосування балістичної зброї з боку тимчасово окупованого Криму. Також у цей час над містом було помічено російський розвідувальний дрон.

Потужний вибух струсив місто о 1:37. Одесити мали менше 10 хвилин, щоб пройти в укриття та інші безпечні місця. Незабаром місцеві телеграм-канали повідомили про пожежу на місці прильоту.

При цьому ворожий розвіддрон залишився над містом. Сили оборони відкрили по безпілотнику вогонь із зенітних знарядь.

Інформації про місце прильоту та його наслідки станом на 2 години ночі 15 липня ще не було.

ОНОВЛЕНО

О 2:05 – новий вибух. Моніторингові канали пишуть, що збили розвідувальний дрон.

Анонсне фото – іллюстративне

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Війна, день 871: Буданов не обіцяє добрих новин
    Війна, день 871: Буданов не обіцяє добрих новин

    Сьогодні, в неділю, 14 липня 2024 року – 871 добу з початку повномасштабою війни Ураїни з путінськими загарбниками та терористими. Наші захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективної вогневої поразки, виснажуючи по всій лінії фронту. Водночас є загроза наступу російських військ із півночі.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • В Одесі лунають вибухи – росіяни атакували балістикою (ОНОВЛЕНО)
    В Одесі лунають вибухи – росіяни атакували балістикою (ОНОВЛЕНО)

    Суботнім днем, 13 липня 2024 року, невдовзі після того, як в Одесі пролунав черговий сигнал повітряної тривоги, у місті пролунав вибух – повідомляється про запуски балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Світлана Спектор: «Я відчувала, що маю покинути країну до Великодня»
    Світлана Спектор: «Я відчувала, що маю покинути країну до Великодня»

    Наше знайомство розпочалося за домайданових часів і спиралося на два «кити» – ЖЖ (Живий Журнал) і «Макондо». Була раніше популярною така соцмережа, де люди шукали не картинок і вподобайок, а глибоких лонгрідів і вдумливих коментарів. І був у ті часи модний джаз-підвал, де такі «відщепенці» збиралися наживо. Потім трапилися Майдани і багато чого ще, і знову ми радісно зустрілися за рік до війни, ставши співробітниками одного відділу. На той момент Світлана успішно завершила ідею «Дім за чашку кави» і жила в Роздільній, у своєму власному будиночку з чарівним садом.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 871: збиті дрони та палаюча нафтобаза
    Війна, день 871: збиті дрони та палаюча нафтобаза

    Сьогодні, у суботу, 13 липня 2024 року, розпочалася 871-а доба з початку повномасштабного вторгнення російських агресорів до України. І донині наші захисники роблять все можливе, щоб не допустити супротивника вглиб української території, а ворог продовжує зазнавати значних втрат.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 870-й: чим для України завершився саміт НАТО
    Війна, день 870-й: чим для України завершився саміт НАТО

    Сьогодні, 12 липня 2024 року, розпочалася вісімсот сімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Росія продовжує штурувати наші позиції на багатьох ділянках фронту та атакує міста України з повітря. Тим часом, на саміті НАТО члени Альянсу взяли на себе деякі зобов’язання щодо допомоги Україні.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk