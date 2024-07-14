В Одессе — взрывы: на месте прилета пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе — взрывы: на месте прилета пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночью 15 июля 2024 года российские агрессоры нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. В местных телеграм-каналах сообщают о пожаре на месте прилета.

Воздушную тревогу объявили в 1:19 ночи. Также мониторинговые каналы уточнили, что есть угроза применения баллистического оружия со стороны временно оккупированного Крыма. Также в это это время над городом был замечен российский разведывательный дрон.

Мощный взрыв сотряс город в 1:37. У Одесситов было менее 10 минут, чтобы пройти в укрытия и другие безопасные места. Вскоре местные телеграм-каналы сообщили о пожаре на месте прилета.

При этом вражеский разведдрон остался над город. Силы обороны открыли по беспилотнику огонь из зенитных орудий.

Информации о месте прилета и его последствиях по состоянию на 2 часа ночи 15 июля еще не было.

ОБНОВЛЕНО

В 2:05 — новый взрыв. Мониторинговые каналы пишут, что это сбили разведывательный дрон.

Анонсное фото — иллюстративное

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Война, день 871: Буданов не обещает хороших новостей
    Война, день 871: Буданов не обещает хороших новостей

    Сегодня, в воскресенье, 14 июля 2024 года – 871-е сутки с начала полномасштабой войны Ураины с путинскими захватчиками и террористими. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В то же время есть угроза наступления российских войск с севера.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе звучат взрывы – россияне атаковали баллистикой (ОБНОВЛЕНО)
    В Одессе звучат взрывы – россияне атаковали баллистикой (ОБНОВЛЕНО)

    Субботним днем, 13 июля 2024 года, вскоре после того, как в Одессе прозвучал очередной сигнал воздушной тревоги, в городе прозвучал взрыв – сообщается о пусках баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Светлана Спектор: «Я чувствовала, что должна покинуть страну до Пасхи»
    Светлана Спектор: «Я чувствовала, что должна покинуть страну до Пасхи»

    Наше знакомство началось в домайдановые времена и опиралось на два «кита» — ЖЖ (Живой Журнал) и «Макондо». Была раньше популярной такая соцсеть, где люди искали не картинок и лайков, а глубоких лонгридов и вдумчивых комментариев. И был в те времена модный джаз-подвал, где такие «отщепенцы» собирались вживую. Потом случились Майданы и много чего еще, и снова мы радостно встретились за год до войны, ставши сотрудниками одного отдела. На тот момент Светлана успешно завершила идею «Дом за чашку кофе» и жила в Раздельной, в своем собственном домике с очаровательным садом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 871: сбитые дроны и пылающая нефтебаза
    Война, день 871: сбитые дроны и пылающая нефтебаза

    Сегодня, в субботу, 13 июля 2024 года, начались 871-е сутки с начала полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину. И по сей день наши защитники делают все возможное, чтобы не допустить противника вглубь украинской территории, а враг продолжает нести значительные потери.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 870-й: чем для Украины завершился саммит НАТО
    Война, день 870-й: чем для Украины завершился саммит НАТО

    Сегодня, 12 июля 2024 года, начались восемьсот семьдесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Россия продолжает штуровать наши позиции на многих участках фронта и атакует города Украины с воздуха. Тем временем на саммите НАТО члены Альянса взяли на себя некоторые обязательства относительно помощи Украине.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua