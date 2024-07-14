В Одессе — взрывы: на месте прилета пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушную тревогу объявили в 1:19 ночи. Также мониторинговые каналы уточнили, что есть угроза применения баллистического оружия со стороны временно оккупированного Крыма. Также в это это время над городом был замечен российский разведывательный дрон.

Мощный взрыв сотряс город в 1:37. У Одесситов было менее 10 минут, чтобы пройти в укрытия и другие безопасные места. Вскоре местные телеграм-каналы сообщили о пожаре на месте прилета.

При этом вражеский разведдрон остался над город. Силы обороны открыли по беспилотнику огонь из зенитных орудий.

Информации о месте прилета и его последствиях по состоянию на 2 часа ночи 15 июля еще не было.

ОБНОВЛЕНО

В 2:05 — новый взрыв. Мониторинговые каналы пишут, что это сбили разведывательный дрон.

Анонсное фото — иллюстративное