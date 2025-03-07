Роботи виконують фахівці КП «Міськзелентрест» та КП «Міські дороги». Зайвий ґрунт, який накопичився на газонах, прибирають, оскільки він може спричиняти забруднення проїжджої частини під час опадів і негативно впливає на зовнішній вигляд території.

Станом на зараз оброблено 4315 м² покриття, а на площі 4255 м² уже висіяли насіння райграсу. Завершити всі роботи з пониження рівня ґрунту та посіву газону планується до кінця березня 2025 року.

Раніше ми повідомляли, що з березня значно дорожчає вартість проїзду в маршрутці з Одеси до Південного