Работы выполняют специалисты КП «Горзелентрест» и КП «Городские дороги». Лишний грунт, который накопился на газонах, убирают, поскольку он может вызвать загрязнение проезжей части во время осадков и негативно влияет на внешний вид территории.

По состоянию на сейчас обработано 4315 м² покрытия, а на площади 4255 м² уже высеяли семена райграса. Завершить все работы по понижению уровня почвы и посева газона планируется до конца марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что с марта значительно дорожает стоимость проезда в маршрутке из Одессы до Пивденного.