В Одесі пролунала серія вибухів: перед цим попереджали про ракетну небезпеку

В Одесі пролунала серія вибухів: перед цим попереджали про ракетну небезпеку

Відразу після четвертої ранку 10 липня 2024 року мешканці Одеси та Одеського району почули кілька потужних вибухів. Їм передувала поява російського дрона-розвідника та попередження про ракетну загрозу.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили набагато раніше, в 1:23. На той час ворог атакував країну дронами-камікадзе типу шахед. Але ці БПЛА пролетіли територію області транзітом.

Близько третьої ночі мониторингови канали повідомили про появу з боку Чорного моря дрона-розвідника. Було оголошено ракетну небезпеку. Десь спустя годину з’явилися повідомлення про кілька ракет в бік Одеси і вже через кілька хвилин пролунала серія вибухів.

Яким типом ракет обстріляли місто, пока неизвестно. Пов’язаний з ЗСУ і Миколаївською ОВА телеграм-канал “Нікоєвський Ваньок” писав про три авіаційні керовані ракети. А представник Української добровольчої армії Сергій Братчук у своєму телеграм каналі написав, що на Одещині пролунали вибухи, крилаті ракети не фіксуються, припинили існування (внаслідок влучання/збиття/втрати бойових можливостей) в межах Одеського району.

Тобто, інформації про наслідки обстрілу поки не з’являлося. “Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією.

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