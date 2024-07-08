В Одесі презентували збірку історій про героїв ВМС України

В Одесі презентували збірку історій про героїв ВМС України

В Одесі відбулася презентація книги «Герої військово-морських сил Збройних сил України». Автор, капітан 2 рангу Олег Чалик, створив цей унікальний проект, щоб вшанувати видатних особистостей українського військового флоту, їх життєвий шлях і героїчні вчинки.

Метою книги є показати історії людей, які стали національними героями: де вони вчилися, як розвивалися їхні особистості та які випробування допомогли їм досягти видатних результатів. Створення книги стало колективним зусиллям, у якому взяли участь усі працівники військово-морських сил України, зокрема віце-адмірал Андрій Тарасов, який надав значну підтримку. Також автор співпрацював з родинами героїв для отримання фотографій та додаткових деталей про їх життя.

У книзі представлені як живі, так і загиблі герої. Зокрема, розповідь про полковника Ігоря Гудзая, Героя України, є однією з найцінніших для автора, оскільки вони були особисто знайомі. Також серед героїв книги – віце-адмірал Володимир Безкоровайний. Кожна історія в книзі є унікальною, розкриваючи індивідуальні подвиги та життєві шляхи героїв.

Планується, що книга буде поширена серед усіх військових частин і навчальних закладів. Наразі надруковано обмежену кількість примірників для презентації. Олег Чалик висловив сподівання, що ця книга допоможе майбутнім поколінням дізнатися про подвиги своїх предків, надихатися їх прикладом і зберігати пам’ять про їх героїчні вчинки.

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