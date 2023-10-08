В Одесі оголошено штормове попередження на 9 жовтня: якою буде погода

На завтрашній день, понеділок, жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі та вранці очікується північно-західний вітер, його пориви сягатимуть 15-17 м/с.

Про це попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Сильний вітер може валити дерева та прибивати до берега міни

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія закликає одеситів бути пильними та по можливості обмежити поїздки містом, а також не залишати свій транспорт під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, і висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання їх до берега, а також їхнє дрейфування вздовж одеського узбережжя. І цілком ймовірним є неконтрольований підрив міни. У зв’язку з цим городян закликають у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі їх не чіпати, а невідкладно повідомляти про небезпечну знахідку за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 9 жовтня

За інформацією синоптиків, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 6-8°С, вдень вона підніметься до 13-15°С.

Прогноз погоди на Одещині на 9 жовтня

На Одещині в понеділок очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 12-17°С вище за нуль.

На автошляхах області видимість добра.