В Одессе объявлено штормовое предупрежение на 9 октября: какой будет погода

На завтрашний день, понедельник, октября 2023 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром ожидается северо-западный ветер, его порывы будут достигать 15-17 м/с.

Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сильный ветер может валить деревья и прибивать к берегу мины

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия призывает одесситов быть бдительными и по возможности ограничить поездки по городу, а также не оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу, а также их дрейфование вдоль одесского побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В этой связи горожан призывают в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщать об опасной находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 9 октября

По информации синоптиков, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем она поднимется до 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 октября

По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С выше нуля.

На автодорогах области видимость хорошая.