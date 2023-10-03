В ніч на 4 жовтня частина Одещини залишиться без води більш, ніж на добу 

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців області, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу відбудеться аварійне відключення води в частині Одеської області 4-5 жовтня.
З 00:10 04 жовтня до 06:00 05 жовтня 2023 року буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:
- с. Кароліно-Бугаз,
- смт Затока.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).