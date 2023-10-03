В ночь на 4 октября часть Одесской области останется без воды более, чем в сутки

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода произойдет аварийное отключение воды в части Одесской области 4-5 октября.
С 00:10 04 октября до 06:00 05 октября 2023 года будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов:
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт Затока.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).