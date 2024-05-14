У середу, 15 травня, в Одесі може заштормити: прогноз синоптиків

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження на завтра, 15 травня 2024 року, попереджають синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Вночі та вранці 15 травня можливі пориви північно-східного вітру до 15-17 м/с.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Також просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
А у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.
«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування у пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102», – додали у мерії.
Прогноз погоди в Одесі на 15 травня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, можливі пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 7-9°С, вдень 16-18°С тепла.
Температура морської води 13-14°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 травня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, з поривами до 15-17 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 14-19°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.