У середу, 15 травня, в Одесі може заштормити: прогноз синоптиків

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Також просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

А у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування у пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102», – додали у мерії.

Прогноз погоди в Одесі на 15 травня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, можливі пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 16-18°С тепла.

Температура морської води 13-14°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 15 травня

По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, з поривами до 15-17 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 14-19°С вище за нуль.

На автошляхах області видимість добра.