В среду, 15 мая, в Одессе может заштормить: прогноз синоптиков

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашнюю среду, 15 мая 2024 года, предупреждают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Ночью и утром 15 мая возможны порывы северо-восточного ветра до 15-17 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
А в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – добавили в мэрии.
Прогноз погоды в Одессе на 15 мая
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с
Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С тепла.
Температура морской воды 13-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 мая
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.