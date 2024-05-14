Новости Одессы и Одесской области

В среду, 15 мая, в Одессе может заштормить: прогноз синоптиков

В среду, 15 мая, в Одессе может заштормить: прогноз синоптиков

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашнюю среду, 15 мая 2024 года, предупреждают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Ночью и утром 15 мая возможны порывы северо-восточного ветра до 15-17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

А в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – добавили в мэрии.

Прогноз погоды в Одессе на 15 мая

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с

Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С тепла.

Температура морской воды 13-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 мая

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua