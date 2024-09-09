У кого з одеситів 10 та 11 вересня не буде води: адреси

Відключення води в Одесі 10 та 11 вересня відбудеться у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
10 вересня
З 09:00 до 23:50 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць:
- Академіка Сахарова, 42
- Висоцького, 2-20
- Семена Палія, 123-129
11 вересня
З 09:00 10 вересня до 03:00 11 вересня 2024 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць:
- 1-3 пров. Юннатів
- 1-3 пров.Китобійний
- 1-4 пров. Тимірязєва
- 1-4 пров.Шишкіна
- Люстдорфська дорога, 119-127
- Сергія Шелухіна (колишня О.Невського)
- Харківська
- Чернігівська
- Шишкіна
Телефон для довідок
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