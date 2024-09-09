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У кого з одеситів 10 та 11 вересня не буде води: адреси

У кого з одеситів 10 та 11 вересня не буде води: адреси

Відключення води в Одесі 10 та 11 вересня відбудеться у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».

10 вересня

З 09:00 до 23:50 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць:

  • Академіка Сахарова, 42
  • Висоцького, 2-20
  • Семена Палія, 123-129

11 вересня

З 09:00 10 вересня до 03:00 11 вересня 2024 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць:

  • 1-3 пров. Юннатів
  • 1-3 пров.Китобійний
  • 1-4 пров. Тимірязєва
  • 1-4 пров.Шишкіна
  • Люстдорфська дорога, 119-127
  • Сергія Шелухіна (колишня О.Невського)
  • Харківська
  • Чернігівська
  • Шишкіна

Телефон для довідок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155 (цілодобово)
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