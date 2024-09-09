У кого з одеситів 10 та 11 вересня не буде води: адреси

Як село Ламбрівка на Одещині рік жило без води Ми вже добре знаємо, що відключення світла одночасно спричиняють і відсутність води. Незадоволення людей цією ситуацією зрозуміле, однак що поробиш, коли в країні війна. Але як тільки з’являється світло, через кілька хвилин тече і вода. А уявляєте собі, як це: прожити без води цілий рік? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ