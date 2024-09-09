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У кого из одесситов 10 и 11 сентября не будет воды: адреса

У кого из одесситов 10 и 11 сентября не будет воды: адреса

Отключение воды в Одессе 10 и 11 сентября состоится в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

10 сентября

С 09:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:

  • Академика Сахарова, 42
  • Высоцкого, 2-20
  • Семена Палия, 123-129

11 сентября

С 09:00 10 сентября до 03:00 11 сентября 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:

  • 1-3 пер. Юннатов
  • 1-3 переулок Китобойный
  • 1-4 пер. Тимирязева
  • 1-4 переулок Шишкина
  • Люстдорфская дорога, 119-127
  • Сергея Шелухина (бывшая А.Невского)
  • Харьковская
  • Черниговская
  • Шишкина

Телефон для справок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155 (круглосуточно)
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