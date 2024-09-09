У кого из одесситов 10 и 11 сентября не будет воды: адреса

Отключение воды в Одессе 10 и 11 сентября состоится в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
10 сентября
С 09:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:
- Академика Сахарова, 42
- Высоцкого, 2-20
- Семена Палия, 123-129
11 сентября
С 09:00 10 сентября до 03:00 11 сентября 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:
- 1-3 пер. Юннатов
- 1-3 переулок Китобойный
- 1-4 пер. Тимирязева
- 1-4 переулок Шишкина
- Люстдорфская дорога, 119-127
- Сергея Шелухина (бывшая А.Невского)
- Харьковская
- Черниговская
- Шишкина
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