У четвер 25 квітня сонячна активність зросте: як захиститися від магнітних бур

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Водночас вплив магнітних бур на людину може бути різним, залежно від інтенсивності бурі, індивідуальної чутливості та загального стану здоров’я.

Важливо також зазначити, що негативний вплив магнітних бур відчувають далеко не всі люди. Хтось може відчувати лише незначний дискомфорт, а для когось “небезпечні дні” пройдуть і зовсім непоміченими.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму, рекомендується:

дотримуватися режиму дня, висипатися;

вживати здорову їжу;

пити багато води;

зменшити фізичні та емоційні навантаження;

приймати контрастний душ;

більше гуляти на свіжому повітрі;

у разі серйозних проблем зі здоров’ям зверніться до лікаря.

Під час магнітної бурі, якщо ви відчуваєте головний біль, прикладіть до голови холодний компрес, зробіть розслаблювальну ванну, випийте трав’яний чай, проведіть час за спокійним заняттям, наприклад, читанням або медитацією, і уникайте стресових ситуацій. За потреби скористайтеся ліками, однак лише за попередньої консультації з лікарем.

І не забувайте: магнітні бурі – явище тимчасове.