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В четверг 25 апреля солнечная активность возрастет: как защититься от магнитных бурь

В четверг 25 апреля солнечная активность возрастет: как защититься от магнитных бурь

В четверг, 25 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

В то же время влияние магнитных бурь на человека может быть разным, в зависимости от интенсивности бури, индивидуальной чувствительности и общего состояния здоровья.

Важно также отметить, что негативное влияние магнитных бурь испытывают далеко не все люди. Кто-то может испытывать лишь незначительный дискомфорт, а для кото-то «опасные дни» пройдут и вовсе не замеченными.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму, рекомендуется:

  • соблюдать режим дня, высыпаться;
  • употреблять здоровую пищу;
  • пить много воды;
  • уменьшить физические и эмоциональные нагрузки;
  • принимать контрастный душ;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • при серьезных проблемах со здоровьем обратитесь к врачу.

Во время магнитной бури, если вы чувствуете головную боль, приложите к голове холодный компресс, сделайте расслабляющую ванну, выпейте травяной чай, проведите время за спокойным занятием, например, чтением или медитацией, и избегайте стрессовых ситуаций. При необходимости воспользуйтесь лекарствами, однако только при предварительной консультации с врачом.

И не забывайте: магнитные бури – явление временное.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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