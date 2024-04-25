В четверг 25 апреля солнечная активность возрастет: как защититься от магнитных бурь

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

В то же время влияние магнитных бурь на человека может быть разным, в зависимости от интенсивности бури, индивидуальной чувствительности и общего состояния здоровья.

Важно также отметить, что негативное влияние магнитных бурь испытывают далеко не все люди. Кто-то может испытывать лишь незначительный дискомфорт, а для кото-то «опасные дни» пройдут и вовсе не замеченными.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму, рекомендуется:

соблюдать режим дня, высыпаться;

употреблять здоровую пищу;

пить много воды;

уменьшить физические и эмоциональные нагрузки;

принимать контрастный душ;

больше гулять на свежем воздухе;

при серьезных проблемах со здоровьем обратитесь к врачу.

Во время магнитной бури, если вы чувствуете головную боль, приложите к голове холодный компресс, сделайте расслабляющую ванну, выпейте травяной чай, проведите время за спокойным занятием, например, чтением или медитацией, и избегайте стрессовых ситуаций. При необходимости воспользуйтесь лекарствами, однако только при предварительной консультации с врачом.

И не забывайте: магнитные бури – явление временное.