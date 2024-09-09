Новини Одеси та Одеської області

У частині Одеси сьогодні, 9 вересня, вимкнуть світло: адреси

У частині Одеси сьогодні, 9 вересня, вимкнуть світло: адреси

У понеділок, 9 вересня, частину вулиць Одеси буде знеструмлено. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де і до скількох заплановано відключення у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Варненська, 12-14, Космонавтів, 23-27.

Роботи до 14.00:

  • Друга, 18-20,
  • Симоненка, 2а,
  • пров. Загородній, 9.

Роботи до 20.00:

  • Симоненка, 1,11а
  • пров. Кошового, 5в.

Роботи до 18.00:

  • Левітана, 113-116.

Роботи до 17.00:

  • Г.Крут , 54,
  • І.Рабіна, 9-15.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Авіаційна, 1, 1/к.5,
  • Нова, 7,
  • Пішеніна, 8-27.

Роботи до 15.00:

  • Мальовнича (Скворцова), 15-22,
  • Дюковська, 8,14,
  • Пішонівська, 3-17,
  • Ніщинського, 28, 38,
  • Манежна, 40,
  • Мечникова, 32а.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • Заболотного, 54-66,
  • Ак.Сахарова, 34,36,
  • С.Палія, 21,109-113,
  • Висоцького, 1-11,
  • Балтська дор., 28,
  • пров. Савранький (Більшовицький), 2-10,
  • Пересипська, 7-50,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й,13й Чорноморський, 1-54,
  • Локомотивна, 1-27.

Роботи до 17.00:

  • В.Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-61.

 

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