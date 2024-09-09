У частині Одеси сьогодні, 9 вересня, вимкнуть світло: адреси

У понеділок, 9 вересня, частину вулиць Одеси буде знеструмлено. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де і до скількох заплановано відключення у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Варненська, 12-14, Космонавтів, 23-27.
Роботи до 14.00:
- Друга, 18-20,
- Симоненка, 2а,
- пров. Загородній, 9.
Роботи до 20.00:
- Симоненка, 1,11а
- пров. Кошового, 5в.
Роботи до 18.00:
- Левітана, 113-116.
Роботи до 17.00:
- Г.Крут , 54,
- І.Рабіна, 9-15.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Авіаційна, 1, 1/к.5,
- Нова, 7,
- Пішеніна, 8-27.
Роботи до 15.00:
- Мальовнича (Скворцова), 15-22,
- Дюковська, 8,14,
- Пішонівська, 3-17,
- Ніщинського, 28, 38,
- Манежна, 40,
- Мечникова, 32а.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Заболотного, 54-66,
- Ак.Сахарова, 34,36,
- С.Палія, 21,109-113,
- Висоцького, 1-11,
- Балтська дор., 28,
- пров. Савранький (Більшовицький), 2-10,
- Пересипська, 7-50,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7,
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й,13й Чорноморський, 1-54,
- Локомотивна, 1-27.
Роботи до 17.00:
- В.Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-61.